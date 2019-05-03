《緊緻清爽》必買特惠組51折起

2019-05-03

記者邱巧貞／台北報導

隨著氣候逐漸變熱，許多女性們在這個季節也容易出現毛孔粗大、暗沉與鬆弛等問題，趁著現在做好抗老養護，養成一整年明亮健康的好膚質。

圖片提供／SK-II、LA MER、嬌蘭、資生堂、黛珂

※註：特惠組的計算採「四捨五入」方式；促銷活動若有更動，以各通路現場為主。

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