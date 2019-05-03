《緊緻清爽》必買特惠組51折起

記者邱巧貞／台北報導
隨著氣候逐漸變熱，許多女性們在這個季節也容易出現毛孔粗大、暗沉與鬆弛等問題，趁著現在做好抗老養護，養成一整年明亮健康的好膚質。
圖片提供／SK-II、LA MER、嬌蘭、資生堂、黛珂
※註：特惠組的計算採「四捨五入」方式；促銷活動若有更動，以各通路現場為主。
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【LA MER潤澤歡慶禮獻】《特價6,600元，價值9,680元，約68折》 乳霜／舒芙乳霜／水凝霜30ml（正品）任一款＋潔膚凝膠30ml＋濃縮精華露30ml＋活膚水潤精萃3ml＋舒芙乳霜3.5ml。
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【資生堂抗痕緊緻白金組】《特價6,800元，價值11,623元，約59折》 全效抗痕緊顏白金霜50ml（正品）＋全效抗痕亮采賦活潔膚乳30ml＋全效抗痕亮采賦活露25ml＋全效抗痕亮采賦活乳15ml＋全效抗痕淨斑白金萃10ml＋全效抗痕緊顏白金霜15ml。
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【黛珂保濕美容液（粉櫻漫舞）組】《特價3,980元，價值5,560元，約72折》 保濕美容液60ml（正品）＋保濕美容液15ml＋超微脂修護源露30ml。
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【嬌蘭超人氣皇家蜂王乳平衡油組】《特價5,300元，價值10,319元，約51折》 皇家蜂王乳平衡油30ml（正品）＋蜜露40ml＋平衡油5ml＋香緹日霜（輕凝版）7ml＋香緹晚霜3ml＋黑蜂修護霜3ml＋輕透UV隔離乳10ml。（以百貨通路DM為準）
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【SK-II超肌能精萃優惠組】《特價4,680元》 R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃50ml（正品）＋青春露30ml＋亮采化粧水30ml＋ R.N.A.超肌能緊緻大眼霜2.5g。
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