《淨白咕溜》必買特惠組55折起

2019-05-03

記者邱巧貞／台北報導

陽光露臉、氣溫飆升，迎戰夏日無所不在的紫外線，美白及防曬新品是不可或缺的保養必備。

圖片提供／SISLEY、嬌蘭、迪奧、黛珂、東方美

※註：特惠組的計算採「四捨五入」方式；促銷活動若有更動，以各通路現場為主。

【迪奧雪晶靈透亮光采精華乳組】《特價4,450元》 雪晶靈透亮光采精華乳30ml（正品）＋雪晶靈透亮水凝露50ml＋雪晶靈粉鑽光感柔膚萃7ml＋雪晶靈透亮輕凝霜15ml＋美妍包。

【黛珂多重防禦乳1＋1組】《特價2,100元，價值2,410元，約87折》 多重防禦隔離乳60ml（正品）＋多重防禦隔離乳35ml＋多重防禦隔離乳15ml。

【SISLEY極致美白全日防禦精華組】《特價9,500元，價值11,837元，約8折》極致美白全日防禦精華50ml（正品）＋極緻賦活水漾精華2ml＋修護面霜10ml＋抗皺活膚前導水精華15ml＋Eau De Campagne身體乳15ml。

【RMK煥膚白C新品組】《特價3,650元，價值4,650元，約78折》 果粒洗顏皂霜115g（正品）＋煥膚美肌露白C型160ml（正品）＋潔膚油smooth 175ml（正品）＋果粒洗顏皂霜115g（正品）。

【嬌蘭珍珠光萃淨斑精華組】《特價5,200元，價值9,449元，約55折》 珍珠光萃淨斑精華30ml（正品）＋珍珠光萃淨斑精華5ml＋輕透UV隔離乳10ml＋純淨美肌卸妝乳30ml＋亮顏裸光純萃粉底液精巧版＋蜂王乳超拉提眼霜5ml＋蜂王乳蜜露 40ml，台北SOGO、南西三越、寶慶遠東、敦南SOGO、比漾廣場、站前三越、板橋遠東（二）、板橋遠東、天母三越、桃園三越、漢神巨蛋、高雄遠東、高雄三越左營、台南遠東。

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