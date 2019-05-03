《妝點年輕》必買特惠組47折起

2019-05-03

記者邱巧貞／台北報導

平日實用的底妝、充滿春夏流行感的眼影及唇彩，一直想買卻遲遲還沒下手的彩妝單品，當然要趁著母親節檔期購入，用色彩為自己增色。

圖片提供／BOBBI BROWN、嬌蘭、雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂

※註：特惠組的計算採「四捨五入」方式；促銷活動若有更動，以各通路現場為主。

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