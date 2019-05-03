《妝點年輕》必買特惠組47折起

記者邱巧貞／台北報導
平日實用的底妝、充滿春夏流行感的眼影及唇彩，一直想買卻遲遲還沒下手的彩妝單品，當然要趁著母親節檔期購入，用色彩為自己增色。
圖片提供／BOBBI BROWN、嬌蘭、雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂
※註：特惠組的計算採「四捨五入」方式；促銷活動若有更動，以各通路現場為主。
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【嬌蘭亮顏裸光純萃美肌超值組】《特價3,915元，價值7,493元，約52折》亮顏裸光純萃粉底液#01N（正品）＋天然竹炭無痕粉底刷（正品）＋幻彩流星修容露5ml＋亮顏裸光純萃粉底液精巧版＋KISSKISS迷你唇膏＋蜂王乳蜜露15ml＋平衡油5ml＋輕透UV隔離乳10ml。（以百貨通路DM為準）。
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【BOBBI BROWN持久輕感粉底組】《特價3,200元，價值5,065元，約63折》持久無痕輕感粉底SPF15/PA++（正品）＋彷若裸膚氣墊隔離霜SPF50+及粉盒 （正品）＋高保濕面霜15ml＋茉莉沁透淨妝油30ml＋高保濕眼霜7ml。
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【蘭蔻絕對完美奢華唇膏組】《特價2,300元，價值4,940元，約47折》 任買兩支絕對完美唇膏（正品）＋絕對完美黃金玫瑰鑽白精粹5ml＋絕對完美潔面凝露15ml＋超輕盈UV水凝露SPF50/PA++++ 5ml。
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【雅詩蘭黛粉持久雙星任二自選組】《特價3,800元，價值5,043元，約75折》任二底妝（不含粉撲、粉盒、遮瑕膏、粉底液壓頭）＋微分子肌底原生露15ml＋特潤超導修護露7ml＋年輕肌密無敵霜7ml。
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【NARS瞬效裸肌底妝組】《特價2,950元，價值3,360元，約88折》 裸光蜜粉餅（正品）＋瞬效裸肌蜜（正品）＋迷你3D立體燦光修容餅LAGUNA。
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