義大利精品鞋 耐熱抗寒抓地力強

2019-05-03

〔記者王瀅娟／台北報導〕陪伴是最好的禮物，這個母親節不妨就陪媽媽出門走走吧！要走長遠的路就需要一雙舒適的好鞋，義大利精品Loro Piana的White Sole系列就是優良選擇之一。

Loro Piana以頂級喀什米爾羊毛產品聞名，然而航海也是品牌DNA之一。White Sole系列即是起源於甲板鞋，採用天然橡膠和穩定防滑科技材料混合製作的白色鞋底，不會在帆船的木甲板上留下痕跡，更賦予鞋履高度穩定與抓地力，同時也可承受較大幅度的溫度變化，不會因低溫而收縮，也不會因極端高溫而鬆垮變形，使鞋子的彈性與舒適度獲得保證。鞋底更保留了可書寫姓名的凹槽，這是源自水手們會將甲板鞋放在大籃子集中的傳統，也成為White Sole系列最大的特色。

White Sole系列共有Open Walk與Summer Walk兩款，Open Walk為一款無綁帶短靴，採用專利隱藏式彈性束口，因此鞋身依然可完全包覆並支撐足部，且可輕鬆穿脫；Summer Walk則是一款帆船鞋，女士款鞋面上點綴可愛吊飾，更顯秀氣。兩款鞋面均採用防潑水處理的麂皮製作，柔軟透氣，除了經典的黑、灰與大地色系，春夏更推出多款輕柔色彩，更加適合日常穿搭。

圖片提供：Loro Piana

Loro Piana Open Walk紅色麂皮女鞋，29,300元。

Loro Piana經典White Sole系列推出多款春夏新色。

Loro Piana純棉真絲圓領毛衣與百褶裙輕柔舒適，適合度假穿著。

Loro Piana Summer Walk麂皮女鞋也有經典黑色，25,200元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/