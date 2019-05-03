基努李維酷帥皮衣 Saint Laurent當主角

2019-05-03

〔記者王瀅娟／台北報導〕向來低調的好萊塢男星基努李維，最近為宣傳新電影「捍衛任務3：全面開戰」開始公開露面，而且罕見地為精品拍攝廣告，成為Saint Laurent秋冬廣告主角，穿上深色西裝外套、皮衣與緊身牛仔褲等品牌經典單品，展現一派瀟灑。

Saint Laurent近年亦很少找一線明星拍攝形象廣告，多找很有自我風格的音樂人或模特兒，因此基努李維的形象廣告一在Instagram上曝光，便引起時尚界熱烈討論。不過，基努李維在五光十色的好萊塢中一向堅持做自己，不宣傳電影時深居簡出，沒有豪宅、名車、保鑣，留著一頭長髮與鬍鬚，不修邊幅的模樣被拍到也毫不在意。

Saint Laurent秋冬廣告依然由創意總監Anthony Vaccarello主導，邀請知名攝影師David Sims拍攝，基努李維出現在廣告中的形象與「捍衛任務」系列電影中的形象一致，選穿的深色西裝外套也是他私下最愛穿的單品。而皮衣穿搭則呼應了他對重型機車的喜愛，即使年過50依然帥氣爆表。

圖片提供：Saint Laurent

基努李維穿黑色西裝外套拍攝Saint Laurent秋季廣告。

基努李維穿皮衣拍攝Saint Laurent秋季廣告。

基努李維在電影「捍衛任務3：全面開戰」中穿西裝的帥氣模樣。 （達志影像）

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