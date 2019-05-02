超實用(時尚家電)出動 － 給最愛媽，一個有品味又溫馨的家！

2019-05-02

記者吳佩樺／台北報導

母親節倒數，還在煩惱該送媽媽什麼禮物嗎？選擇實用的生活家電以及廚房家電勢必不會讓媽媽失望，挑選守則除了功能要強，減輕家事負擔，別忘了同時要兼顧時尚外型，擺放在家裡，看了心情也開心；給媽媽一個品味又溫馨的家吧！

惠而浦滾筒洗衣機 精緻衣料也能洗

別以為媽媽洗衣服是一件很輕鬆的事情，要注意的細節其實很多，例如區分衣服的顏色、材質，免得洗了變色、縮水。惠而浦歐系10公斤滾筒洗衣機「米蘭之星」，義大利原裝進口，不只外型時尚，更重要的是精緻衣料也能洗。

「米蘭之星」主打「呵護」，搭載智能科技，會依據不同材質，偵測出最適合的洗衣行程、洗劑用量，加上滾筒內部的波浪形搓揉板，減少摩擦，即使是羊毛、喀什米爾、絲質等精緻衣料也能丟進洗衣機，不會縮水變形。另有自動清新除皺、溫熱水殺菌等功能。安靜度提升23%，半夜洗衣服也不怕吵到鄰居。售價64,900元。

Panasonic滾筒洗衣機 洗劑自動投入

不少婆婆媽媽是「日本製」的愛好者，Panasonic 11公斤滾筒洗衣機NA-VX88GR／L，具備洗劑自動投入功能，投入槽可容納洗衣精870毫升、柔軟精580公升，洗衣機會智慧偵測，倒入最佳容量的洗劑。此外，透過溫風除濕式烘乾技術，以65℃溫風來烘乾，不傷衣料。提供3段溫水洗衣，依據不同需求選擇不同水溫清洗，例如60℃功效高溫殺菌、去除塵螨；40℃用來消除臭味；30℃幫助快速溶解洗劑。售價64,900元。

聲寶鏡面冰箱 一鍵省電

媽媽最愛大容量冰箱了！560公升的聲寶SR-A56GDD採用高質感的玻璃鏡面設計以及觸控式操作面板。搭載智慧感應、一鍵自動省電功能，只要按下智慧節能模式，冰箱會每2小時隨著環境溫度調整最佳效能，達到夏天最高省電15%、冬天18%。售價43,000元。

雀巢膠囊咖啡機 首創仿手沖

讓媽媽喝杯好咖啡吧！雀巢多趣酷思ESPERTA膠囊咖啡機首創仿手沖功能，輕鬆打造職人咖啡。具備仿手沖、濃縮預浸、快捷3種萃取模式，等於1顆咖啡膠囊擁有3種風味。支援手機App預約自動沖煮。售價5,399元。

Sodastream氣泡水機 一鍵自動

炎炎夏日讓媽媽「涼」一下！DIY氣泡水機Sodastream本季推出新機型「Spirit One Touch」，結合一鍵自動功能，打造完美比例的個人客製化氣泡飲。

Sodastream至今已推出6款氣泡水機，7款糖漿，全球銷量突破千萬台，台灣市場也創下超過15萬台的銷售成績。售價6,500元。

惠而浦蒸烤爐 三層料理不混味

別再讓媽媽在廚房滿身大汗了，惠而浦蒸烤爐WSO3200B讓媽媽遠離油煙！具備9種專業烹調、8種特殊以及9種便利模式，一鍵搞定繁複的料理步驟。

搭載1.1公升水箱，100℃高溫蒸煮3小時也無須加水；內部32公升大容量，可分三層同時料理、三道菜色不混味。售價28,900元。

伊萊克斯調理機 智能食譜

好的調理機讓媽媽更健康！伊萊克斯「大師系列」調理機跟全球藍帶國際廚藝學院合作打響口碑，最新「主廚系列」延續10度傾角設計，藉由改變杯壁角度加重攪拌重力，避免高轉速產生的氧化以及升溫情形，保留更多食物營養素。內建最多4種智能食譜程式。價格10,900元起。

圖片提供／惠而浦、Panasonic、伊萊克斯、雀巢、聲寶、sodastream

註：價格或促銷方案若有更動，以各通路及現場為主。

惠而浦「米蘭之星」，主打呵護精緻衣物。

Panasonic NA-VX88GR／L，具備洗劑自動投入功能。

聲寶SR-A56GDD，具備一鍵智慧省電功能。

雀巢多趣酷思ESPERTA，主打仿手沖功能。

夏日必備Sodastream「Spirit One Touch」氣泡水機。

惠而浦WSO3200B，可分三層同時料理、不混味。

伊萊克斯「主廚系列」，內建最多4種智能食譜程式。

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