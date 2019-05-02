智慧偵測旗艦吸塵器 － 媽咪打掃不累不累！

2019-05-02

記者吳佩樺／台北報導

居家打掃其實很煩人，趕快幫媽媽挑選一款省力吸塵器吧！記得今年趨勢是「智慧」，讓媽媽打掃起來「不累不累」！

Panasonic MC-BJ980 可掀壁咚吸頭

Panasonic最近推出日本製的旗艦無線吸塵器MC-BJ980，二大特色是「壁咚吸頭」以及「微塵感知」。

壁咚吸頭主打碰到牆壁時會自動掀起前蓋，讓刷毛確實地貼合牆壁邊緣打掃。微塵感知技術用來偵測灰塵跟塵蟎，自動調整吸力，且能從機身上的燈號判斷有無吸乾淨，例如藍燈代表吸乾淨了，紅燈則尚未乾淨。

此外，具備200W大吸力、最長續航力65分鐘，一鍵就能將集塵盒中的髒汙倒進垃圾桶，Vortex雙重過濾集塵盒可拆解水洗。售價19,900元。

iRobot Roomba i7+ 首創自動集塵座

掃地機器人向來是「懶人福音」，iRobot Roomba i7+首創自動集塵座，倒垃圾免碰手，堪稱懶人打掃再升級。充電座結合自動集塵座，打掃完返回充電座後，自動集塵座會利用強大吸力吸走集塵盒中的垃圾，吸走的垃圾會被集中在機器裡的集塵袋。

實際使用除了微小粉塵會殘留在集塵盒中，主要髒汙幾乎都能確實地被吸走，包括頭髮等，集塵袋滿了再拿去丟就可以。集塵袋屬於耗材，官方表示，每一個集塵袋約能容納30個集塵盒的垃圾量。售價39,880元。

LG A9+ 掃地拖地二合一

LG無線吸塵器A9+濕拖版，掃地、拖地一次完成！不只延續原有快清特色，還多了濕拖吸頭，吸頭底部可加裝2塊抹布墊，搭配自動出水系統精準控制出水量；抹布墊限制專用規格，能重複清洗使用。

自動水箱容量200cc，先自行注水後，再透過電動馬達控制出水，提供3段出水量，分別為高段每6秒出水1次、低段每8秒出水1次以及停止模式，可視家中地板材質或清潔情形調整。配置雙電池，最長電力80分鐘。售價30,900元。

Dyson V11 多了螢幕

Dyson研發重心已經完全轉換到無線吸塵器身上，最新大改款的V11主要多了LCD螢幕、智慧偵測以及吸力增大20%。透過螢幕，能清楚顯示使用模式、剩餘電力時間以及保養故障提醒。

提供自動、強效、節能3種模式，主吸頭內建動態負載感應器，在自動模式下，會針對不同地板材質智慧調整吸力，達到最佳的省電效果。採用V11數位馬達，馬達中的葉輪片比過去薄且細長，讓空氣流動更順暢，整體吸力增大20%；最長電力維持60分鐘。售價22,900元～26,900元。

圖片提供／Panasonic、Dyson、LG、iRobot

註：價格或促銷方案若有更動，以各通路及現場為主。

Panasonic MC-BJ980主打日本製。

Panasonic MC-BJ980設計「壁咚吸頭」，碰到牆壁時會自動掀起前蓋。

Panasonic MC-BJ980二合一V型刷毛，適用各種地板材質。

Panasonic MC-BJ980可根據燈號判斷吸乾淨了沒。

iRobot Roomba i7，首創自動集塵座。

iRobot Roomba i7，利用強大吸力吸走集塵盒中的垃圾。

iRobot Roomba i7，每一個集塵袋約能容納30個集塵盒的垃圾量。

LG A9+濕拖版，掃地、拖地一次完成。

LG A9+濕拖版，水箱容量200cc。

LG A9+濕拖版，吸頭底部可加裝2塊抹布墊。

Dyson V11整體吸力比上代大20%。

Dyson V11配置LCD螢幕，能清楚顯示使用模式、剩餘電力時間等。

Dyson V11主吸頭具備智慧偵測功能，會自動調整吸力。

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