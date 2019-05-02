〔寵愛媽咪愛箱隨〕 秋元梢高冷風格 寶石箱閃耀母愛

2019-05-02

〔記者方惠宗／台北報導〕日本知名演員松田優作（1949～1989）之子、男星松田翔太去年九月與知名橫綱相撲力士之女、名模秋元梢以日本傳統婚禮完成人生大事，兩人更被譽為「最強二代CP」。本季，以高冷「厭世臉」散發獨特魅力的秋元梢為Samsonite展演Karissa Biz商務系列，以及閃耀寶石箱Polygon，打造女性優雅自信風格。

Samsonite最新的Karissa Biz商務系列標榜輕盈時尚，配上洗鍊的鍍鎳拋光拉鍊，俐落亮眼。設計團隊為包款注入「找得到」設計，以更符合日常直覺、實用的考量，包款共有7處不同功能的收納空間，不怕東西多而找不到。

行李箱款Polygon以拉絲光澤展現全新質感，光線下，幾何切割面反射華麗光芒，箱體以「20：80」的面蓋與底箱比例；搭載Hinomoto Japan專利雙滑輪，配有EASY BRAKE™煞停系統，當啟動行李箱鎖側邊控制鈕，即可避免行李滑動，例如在行駛中的公共運輸或斜坡，令行動更安全、更輕鬆。

母親節將至，Samsonite隨秋元梢的知性演繹，宣布推出母親節優惠活動，全系列商品「一件九折」、「兩件以上，九折再九折」。另外，買Polygon閃耀寶石箱就送「300元配件折價券」。此外，頂級「黑標系列」鏡面箱款Pultus也有8折優惠。

圖片提供：Samsonite

Samsonite Polygon閃耀寶石箱。20吋，原價11,500元；25吋，原價13,500元；28吋，原價15,500元。

秋元梢為Samsonite演繹全新Karissa Biz商務背包。

Samsonite Karissa Biz商務背包黑色款，4,980元。另有藍色款。

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