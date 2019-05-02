〔寵愛媽咪食趣記〕 茗茶香嘗美食 跟媽媽優雅入座

2019-05-02

〔記者凃盈如／台北報導〕母親節就快到了，還沒訂餐廳？找個優雅用餐的地方，快邀請媽媽一起坐下來談天、享受好料。

創立於新加坡的世界奢華茶葉品牌 TWG Tea，於即日起至5月12日，在TWG Tea台北101購物中心5樓沙龍推出母親節限定套餐，餐點揉和手工茶香，以細膩、馥郁的風味來表達對媽媽的感謝。本次套餐主餐有「茶香龍蝦義大利麵」、「爐烤美國無骨牛小排」二擇一，甜點為草莓開心果塔佐大黃根雪酪，品牌建議搭配「盛夏緋紅」或者「法式伯爵茶」，前者以香氣濃郁的南非紅茶，陪襯鮮紅莓類和托斯卡尼的蜜桃，帶有甘甜滋味，是從小孩到孕婦都能品飲的茶款；後者傳承經典香調，特選佛手柑、法國藍色矢車菊，散發迷人多變的芬芳，帶有溫馨的暖意，讓人一同細細品味。

至於帶有時尚高雅氣息的采采食茶，除了推出限定「純粹」焦糖起司蛋糕、「藏鳴」罐器禮盒，大安概念店與台中大遠百店皆規畫全新法式奢華海鮮套餐，將北海道干貝、生蠔、石斑等海味入菜，推出香煎北海道干貝佐小農野菜沙拉、蟹肉奶油濃湯、酥炸生蠔襯蜂蜜芥末醬、爐烤石斑海大蝦佐奶油蝦醬汁，甜點則為融合采采食茶明星商品「蜂蜜燕窩黃金糖」的義大利經典甜品沙巴雍，柔和又甜蜜，套餐每日限量供應。

圖片提供：TWG Tea、采采食茶

采采食茶母親節套餐1,580元+10%，今（2）日預訂贈送好禮：兩人同行贈下午茶380元現金抵用券一張、四人同行贈下午茶380元現金抵用券二張，以此類推。

TWG Tea母親節套餐主餐之一：茶香龍蝦義大利麵 ，使用美味新鮮的波士頓龍蝦為主角，襯以皇后茉莉花綠茶葉，展現海鮮鮮甜與濃郁芬芳。

TWG Tea草莓開心果塔佐大黃根雪酪。

采采食茶「純粹」焦糖起司蛋糕（6吋）1,080元， 即日起至5月8日預購享9折優惠。

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