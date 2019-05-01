原生露櫻花水 亞洲女性專用

2019-05-01

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞雅詩蘭黛經典明星產品「微分子肌底原生露」推出姊妹新成員─「微分子肌底原生露─櫻花輕盈版」。這款專為亞洲女性設計的「櫻花水」，新添加了櫻花發酵美顏精華，此成分萃取自日本岩手縣八重櫻花以及日本名園「金澤兼六園」中的櫻花，並加入天然發酵的「清酒粕萃取」，幫助肌膚油水平衡。

雅詩蘭黛於2014年針對亞洲女性需求推出的「微分子肌底原生露」，自上市以來，年年都有雙位數成長，去年銷售更創下20棟101的高度，為了讓消費者能針對不同肌膚與氣候狀況對症下藥，新推出櫻花輕盈版，除了延續補水、柔軟肌膚的作用外，也強化了毛孔調理。

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