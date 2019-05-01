梅杜莎狂想曲 金黃色餐桌情調

2019-05-01

〔記者凃盈如／台北報導〕以華麗前衛、大膽不羈的設計為品牌辨識度的凡賽斯（VERSACE），1992年開始將觸角延伸至生活居家，將品牌的生活態度融入餐瓷用品，與世界五大名瓷之一的Rosenthal合作，設計出不少經典的餐瓷系列。今年推出全新的「Medusa Rhapsody梅杜莎狂想曲」系列餐瓷，擷取品牌時裝的設計元素，以金黃色調與優雅繁複細節妝點，搭配上90年代的復古品牌標籤，讓餐桌化為生活風格的時尚伸展台。伴隨母親節即將來臨，羅森泰遇見凡賽斯2019全新「Medusa Rhapsody梅杜莎狂想曲」系列餐瓷，於即日起至5月12日，於新光三越信義新天地A8館6樓「樂品憩」展出，品項包含實用的茶具類、餐盤類、及花瓶、擺件等，活動期間凡購買全新「梅杜莎狂想曲」餐瓷，即享85折優惠。

此外，同樣由香港商重盟興業代理的LALIQUE水晶，也發表了2019春夏「AQUATIQUE海洋珍寶」系列，將孔雀魚、錦鯉等富有吉祥寓意的海洋生物姿態，以 LALIQUE水晶呈現，彰顯了品牌長年關照的大自然之美，而其材料的純度以及對光影反射的精準掌握，造就出這一系列的藝術性。

LALIQUE樂魚暢遊花瓶，中型6.90kg，清水晶168,000元、海洋綠198,000元。

梅杜莎狂想曲系列，以金黃色調演繹巴洛克風格的繁複花形和梅杜莎頭像標誌。

VERSACE餐瓷有明亮、飽和的色彩及細節為創作元素，近來於台灣發表最新的 Medusa Rhapsody梅杜莎狂想曲系列餐瓷。

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