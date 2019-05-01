Dior早春度假系列 融合非洲工藝

2019-05-01

〔記者王瀅娟／台北報導〕Dior於歐、非交界的摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）舉辦2020早春秀，邀請800位賓客赴巴迪皇宮（El Badi Palace）欣賞，女星潔西卡‧艾芭、雪琳‧伍德莉、露琵塔‧尼詠歐都是座上嘉賓。

Dior創意總監Maria Grazia Chiuri於2020早春度假系列將眼光轉向非洲，而且特別著重於跨界合作。Maria相信，世上所有工藝都有其共通點，比如非洲著名的蠟染，其實是從印尼起源，由荷蘭商人傳入歐洲後，再於西非風行；因此她邀請多位來自非洲不同文化背景的創作者共同參與此系列設計，包括100％非洲製造的Uniwax蠟染布料公司，以法式印花棉布與塔羅牌等Dior符碼，設計貫穿此系列的多款蠟染面料；致力於保留並推廣摩洛哥部落女性手工藝的Sumano協會則製作了此次發表會座位上的抱枕與會場用陶器，開場的歌劇大衣也是協會工匠的手筆。

Maria並邀請已故南非總統曼德拉的御用服裝設計師Pathe Ouedraogo（Pathe’O）為此系列設計一件襯衫，他也藉此向曼德拉致敬。美國非裔藝術家Mickalene Thomas與作品中常見非洲文化的服裝設計師Grace Wales Bonner也應邀重新演繹Dior經典的Bar Jacket套裝，打造全新視野。

Dior邀請2016 LVMH男裝設計獎得主Grace Wales Bonner重新詮釋的Bar Jacket，特別是以拉菲草與絲編織環狀帶詮釋的裙子。

Dior開場的漢娜彩繪幾何主題歌劇大衣是由Sumano協會工匠設計製作。

Dior 2020早春大量應用Uniwax公司設計的蠟染布料製作服裝與頭巾等配件。

Dior 2020早春秀於摩洛哥馬拉喀什的巴迪皇宮舉辦。

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