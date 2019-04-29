〈母親節折扣買起來〉趕快整理衣櫃換季 高透氣春夏內衣

2019-04-29

記者吳佩樺／台北報導

天氣愈來愈熱，不只要將厚重外衣收起來，順道也把衣櫃裡的內衣好好整理一番，換上舒適透氣的春夏內衣才行，千萬別把「雙胸」給悶壞了；趁著母親節百貨優惠，趕快來大肆採購吧！

〈採購關鍵字1〉零束縛鋼圈

內衣跟保養品一樣也要換季，「零束縛」是春夏內衣的必要「Check」重點。近幾年，無鋼圈內衣大放異彩，本季依舊勢力高漲，不過對於有機能需求又想保有減壓的女性，軟鋼圈亦是不錯的選擇。

軟鋼圈並不是內衣產業的新發明，早已行之有年，只不過近年來無鋼圈爆紅，才讓業者特別強調「軟鋼圈」這個名詞。以思薇爾來說，多款春夏新品都有同步推出無鋼圈以及軟鋼圈版型。

〈採購關鍵字2〉高機能罩杯

無論有無鋼圈，有志一同追求「完美胸型」。今年春夏不少品牌都將研發重點放在「罩杯」上，包括華歌爾設計4層結構罩杯，由不同形狀材質的罩杯合為一體，形成3段力道拉提來集中托高；瑪登瑪朵延續主打氣態罩杯，號稱罩杯Q彈卻又具備高透氣度；黛安芬經典的水波襯墊，重量減輕了50%，穿著更加輕盈、沒負擔。

〈採購關鍵字3〉素面無痕

春夏衣物薄透，為了不露出尷尬的「內在美」痕跡，素面無痕仍是不少女性的心頭好，占有極大的銷售比例，因此你的衣櫃裡一定要有一件。

不過這也不代表女人味十足的浪漫蕾絲元素在春夏要被捨棄，而是採細節點綴，或是以薄透網紗手法處理，此類法式內衣仙黛爾、西蒙佩兒等最為在行。

〈採購關鍵字4〉涼感親膚材質

材質部分，除了涼感布料，其他像膠原蛋白、牛奶纖維同樣被大量運用，具有親膚性優點。涼感親膚內衣可說是每家品牌都有推出，例如莎薇、蕾黛絲、曼黛瑪璉、Lady、EASY SHOP、Sloggi等。而根據業者調查，女性在夏天最怕遇到的內衣問題，高達8成最怕穿著有悶熱感，2成則是擔心有痕跡。

圖片提供／華歌爾、莎薇、黛安芬、蕾黛絲、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、思薇爾、仙黛爾、西蒙佩兒、Lady、sloggi、EASY SHOP

莎薇「心動好透氣」系列，除了利用打洞設計提升透氣度，並融入冰涼紗材質。講究細節設計，例如肩帶以輕薄蕾絲裝飾，脊心處加入小鑽飾點綴。內衣1,580元起，內褲420元起。

西蒙佩兒「自信」系列，以超柔軟的親膚纖維打造，其中集中托高罩杯款式加入小巧思，當穿著低胸上衣時，會隱約露出點綴在罩杯上方的蕾絲網紗，引人遐想。內衣4,180元，內褲2,180元。

思薇爾「經典沁涼」系列，採用絲柔涼感材質，不只具備清爽優點，洗滌後亦能快乾。罩杯上緣遍布花朵蕾絲，讓素面內衣不單調。內衣1,480元起，內褲480元起。

華歌爾「Good Fit」系列，主打美型兼顧舒適，開發4層結構罩杯，罩杯由不同形狀材質合為一體，形成3段力道拉提，讓胸型擁有渾圓、立體、集中的效果。內衣1,580元起，內褲380元起。

曼黛瑪璉「我的有氧美學」系列，罩杯以親膚棉質搭配涼感內襯，4片式罩杯剪裁，讓胸型更為立體。設計風格以幾何線條搭配蕾絲，營造甜美衝突感。內衣1,780元起，內褲480元起。

蕾黛絲「御見花」精品系列，強調品牌對美學工藝的堅持，以花藝之美為設計主軸，以極細密針織的刺繡與蕾絲交疊而成。內襯加入膠原蛋白提升舒適感。內衣2,580元起，內褲980元起。

EASY SHOP冰咖啡紗系列，採用具備吸濕排汗功能的冰咖啡紗材質，擁有冰涼觸感外還能吸收熱能，快速散發熱氣。內衣1,680元，內褲480元，母親節限定買一送一。

Lady「玫瑰圓舞曲」系列，以多層次玫瑰元素營造十足女人味，前低後高的深V剪裁，讓上胸沒那麼豐滿的女性也能有豐挺胸型；材質運用涼感布料。內衣2,880元起，內褲1,080元起。

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