聽見愛馬仕 驚喜絲巾黑膠唱片快閃店

2019-04-27

﹝記者方惠宗／台北報導﹞黑膠迷、時尚迷都暴動了！超過兩千張特製黑膠唱片一次進駐於此，妙的是，每張唱片僅收錄一首特製之歌，聽過的無不驚喜連連！這到底是什麼？

這是法國精品愛馬仕（Hermès）男士「絲巾」唱片行，每一張黑膠唱片封套主題都來自愛馬仕最經典、有如藝術收藏的絲巾圖案，所收錄的曲目，則代表絲巾誕生的音樂：該季秀場歌曲，巧妙呼應該款絲巾圖案的意境，耐人尋味，引人一張接一張的聽，不知不覺的，進入愛馬仕絲巾的世界……。

愛馬仕Silk Mix絲巾唱片快閃店的設計動能，來自愛馬仕男性世界藝術總監Véronique Nichanian與男士絲巾部門創意總監Christophe Goineau對於音樂的熱情，以及為愛馬仕男裝秀製作秀場音樂的藝術總監Thierry Planelle，將曼妙巧思幻化為趣味意境的現場陳列，展示豐富繽紛的絲巾和領帶收藏；共有321種款式、72款圖案的絲巾，以及125種款式、26款圖案的領帶，「每一張唱片，即每一條絲巾，流淌著過去十年間男裝系列的秀場音樂。每一個卡帶，亦即每一條領帶，都印證2019年度的旋律足跡。」

音樂無處不在、隨心而至，對照絲巾、這項被視為愛馬仕最為豐沛的創作載體，穿搭一條絲巾或領帶的愉悅，就如同挑選唱片一般，隨心情、天氣，或是不同的邂逅，「唱片豈止於唱片？」

「愛馬仕Silk Mix絲巾唱片快閃店」自即日起展至5月5日，地點在「台北華山1914文化創意產業園區中7B館」，開放時間為上午11點到晚上9點；週一至週五晚上7點至9點更帶來獨立樂團及DJ表演。

愛馬仕Imprimeur Fou系列Coaching與H Link圖紋拼接喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，30,700元。

愛馬仕Tête-à-Tête Équestre圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾（100cm×100cm），28,700元。

像唱片一樣懸掛於牆上，或是整齊堆集在箱中，愛馬仕在這裡展示豐富繽紛的絲巾和領帶收藏。

唱片豈止於唱片？愛馬仕打造集瀏覽、聆聽和探索為一體的Silk Mix絲巾唱片快閃店。

愛馬仕8公分厚斜紋真絲領帶，7,800元。

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