全國電子Digital City 北市二店大器登場─和平店台北市第二家門市 訴求大空間體驗服務 週末一元起標活動吸客

〔記者吳佩樺／台北報導〕全國電子拓展實體門市腳步不放緩，旗下新通路二代店「Digital City」全台第7家門市「和平店」進駐台北古亭商圈，此亦是台北市第二家門市，年底前Digital City總數10家的目標不變。
台北市商場競爭激烈，加上房租昂貴，全國電子總經理林政勳坦言店面很難找，所以從去年底台北市首家Digital City南京松江店到現在的和平店又花了一點時間。以和平店來說占地百坪，空間坪數雖然不如中南部來得寬敞，但租金壓力相對大很多。
不過他也說，轉型Digital City 2年多，策略也逐步在調整，比起追逐店面大小，更在意情境體驗跟服務。而Digital City的特色是提升資通訊商品占比，和平店跟其他店一樣占整體3成，不同於全國電子原有門市僅占15%。全國電子4月破盤業績創歷史新高，除了受惠節能補助舊換新，加溫冰箱、空調買氣，還有很大一部分是二代店打下基礎，成功助益。
和平店因應新開幕，即日起至4月30日，每日推出限量特惠3C家電，例如電競手機Razer Phone，64GB特價18,800元，限定4月29日、限量5台。此外，今（27）日、明（28）日下午2點20分、晚上7點20分另有一元起標活動。
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