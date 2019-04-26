〈2019巴塞爾錶展專輯〉結語（2）：預約Baselworld 2020？

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

巴塞爾錶展正進入過渡階段。越來越多品牌選擇「不參展」，意味瑞士第三大出口工業、製錶業正在轉變到另一個型態？新的典型到底是什麼？

預約Baselworld 2020？

巴塞爾錶展超過一百年，現在有個問題迫在眉梢：「錶商參展的理由？」

參展品牌數，全盛時2千家，三年之前，規模尚有1,500。百屆的2017年有1,300家，但2018年僅剩一半，今年則是520家。巴塞爾錶展還是「世界最大」，卻不免「遺憾」。

明年起，Baselworld與SIHH（日內瓦高級鐘錶沙龍）改變展期、接續進行：SIHH於4月26日至29日，巴塞爾錶展於4月30日至5月5日。有人說，不少退展品牌可能回流，例如擁有寶璣、寶珀、歐米茄、浪琴等無數品牌的斯沃琪集團（Swatch Group Ltd.），「聲勢才能一起做大」；當然也有不同看法。

持續參展、百達翡麗總裁Thierry Stern的態度如何？他表示，「巴塞爾錶展仍然是我們與來自世界各地的所有合作夥伴和零售商的年度聚會；和大家見面總是很愉快，就像大家庭團聚一樣。」尤其當考慮開發新手錶或新機芯，這是有益的。他也說：「這也是我們會見各大新聞界代表的關鍵時刻，其中包括來自百達翡麗尚未進入的國家的記者。

圖片提供／Baselworld

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