〈2019巴塞爾錶展專輯〉結語（1）：時間‧過渡

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

巴塞爾錶展正進入過渡階段。越來越多品牌選擇「不參展」，意味瑞士第三大出口工業、製錶業正在轉變到另一個型態？新的典型到底是什麼？

Rolf Portmann：數位化固然重要，但無法取代手工藝。

一位具備堅毅「過渡性格」的人物，談了自己對製錶業的看法：「數位化、電腦與連線都非常重要，有很多好處，但它們不能取代手工藝或我們與自動機械錶的特殊關係。」

他是歷經1956至1966年、爭取廢除瑞士不合理手錶法規、1970到1980年代的石英風波，並在1982年正式成為錶廠經營者的瑞士知名律師、Rolf Portmann博士，現為Oris榮譽董事長。

錶廠歷史始於1904年、Oris在1938年推出第一只飛行系列腕錶「Big Crown」，擁有大錶冠、指針日曆功能。大錶冠有輔助功能，讓戴皮手套的飛行員能方便調整。此作的成功，令Oris在1960年躋身世界十大腕錶品牌，更挺過1970、1980年代的「石英危機」。

Oris現在為這只精神指標打造80週年紀念版，採用青銅製作，官方談及原因：「一種實用的材料，符合我們的製錶方法，是對工業傳統的一種認可。」

面對製錶業過渡期，人們認為當前許多機械腕錶太過昂貴。然而、以「Big Crown」週年紀念版為例，是一款現代腕錶，亦是合理時計的象徵。Portmann指出，機械錶與過去和未來都有連結，「儘管有了新技術，但人們從未對時間或能測量時間的機械物體失去興趣。」

Portmann說：「機械錶讓我們對自己的獨立性充滿自信，業界絕不能忽視這一點。」

對於未來，Rolf Portmann說：「鐘錶產業必須繼續適應。」

青銅製錶 回應時代

錶業約自2011年開啟「青銅時代」，創造另一股材質新流。今年有多家以青銅製錶，除了美麗，價格也不致太高昂。重點是，多少富含著年代感、回應珍藏永恆的意義。

圖片提供／Oris、Bell & Ross、TAG Heuer、Tudor、Zenith

Oris榮譽董事長Rolf Portmann博士。

Oris榮譽董事長Rolf Portmann：「Big Crown指針式日期是永恆且不斷進化的，象徵該公司傳統和品牌的堅固。」

Oris Big Crown指針式日期錶80週年紀念版（40mm）。深綠色錶面。旋入式青銅安全錶冠。Oris 754自動上鏈機芯。1,900瑞士法郎，約台幣58,539元。

Oris認為，「青銅是一種實用的材料，符合我們的製錶方法，是對工業傳統的一種認可。」

帝舵Black Bay Bronze（碧灣青銅型）腕錶（43mm）。石板灰色漸變錶面。原廠自動上鏈機芯MT5601。復古石板灰色織紋錶帶配青銅帶釦。

TAG Heuer Autavia腕錶系列青銅款（42mm）。綠色錶面。自製Isograph游絲Calibre 5自動上鏈機芯。141,300元。

Zenith Pilot Type 20 Chronograph Adventure青銅腕錶（45mm）。卡其綠色錶面。El Primero導柱輪自動上鏈計時機芯。265,700元。

Bell & Ross BR Diver Green Bronze（42mm）。綠色錶面。BR-CAL.302自動上鍊機芯。配有卡其色小牛皮和黑色橡膠錶帶。限量999只。

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