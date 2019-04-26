〈2019巴塞爾錶展專輯〉時間，更「芯」之後（4）

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

女性擇錶標準與男性不同，但也有越來越多的相同之處：獨特風格與專屬品質、更高的精準度。

經典橢圓的開心紀念

蕭邦（Chopard）新款Happy Sport Oval橢圓形腕錶以更輕盈、和諧的全新比例，研發出與手腕弧度緊密貼合的橢圓錶鍊帶，靈感源自這個經典系列於1993年問世的原創腕錶所採用的第一款錶鍊。

橢圓鍊節令Happy Sport Oval腕錶在復古情調與優雅特質之中洋溢年輕、運動氣息。備有18K玫瑰金或精鋼款式，完美配合手腕弧度，精緻細膩、溫婉嫵媚。錶款搭載隨Happy Sport腕錶面世25週年而生、專為小巧錶徑自行開發和製造的Chopard 09.01-C自動上鏈機芯，擁有42小時動力儲存。

圖片提供／Chopard

蕭邦Happy Sport Oval腕錶搭載由品牌自行研發並製造的Chopard 09.01-C自動上鏈機芯。圖為18K玫瑰金款（直徑31.31×29mm），價格未定。

蕭邦Happy Sport Oval腕錶搭載由品牌自行研發並製造的Chopard 09.01-C自動上鏈機芯。圖為精鋼腕錶（直徑31.31×29mm），價格未定。

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