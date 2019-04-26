〈2019巴塞爾錶展專輯〉時間，更「芯」之後（3）

記者方惠宗／巴塞爾報導
女性擇錶標準與男性不同，但也有越來越多的相同之處：獨特風格與專屬品質、更高的精準度。
內外兼備的計時腕錶
寶齊萊（Carl F. Bucherer）有悠久的女錶歷史，今年推出「外表柔美、內心堅強」的柏拉維大日曆計時碼錶（Patravi ChronoDate），粉嫩新色搭配同色系鱷魚皮錶帶，並另備一條小牛皮錶帶，可供搭配最合心意的風格。40毫米圓形精鋼錶殼，錶圈鑲嵌56顆頂級鑽石，錶盤亦鑲8顆鑽石時標，氣質華貴。
錶款搭載CFB1956自動上鏈機芯，精準驅動3點鐘位置的小秒盤，以及中置計時秒針、9點鐘位置的30分計時盤與6點鐘位置的12小時計時盤。12時位置設有大日曆，布局均衡有致。透過錶背的藍寶石玻璃錶鏡可欣賞這枚精美機芯。
圖片提供／Carl F. Bucherer
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寶齊萊柏拉維大日曆計時碼錶玫瑰粉紅錶款。精鋼錶殼（直徑40mm，厚13.5mm）。珍珠貝母錶盤，鑲8顆鑽石時標。CFB 1956自動上鏈機芯。鱷魚皮錶帶。
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寶齊萊柏拉維大日曆計時碼錶，白色配精鋼鍊帶款。
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