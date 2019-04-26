〈2019巴塞爾錶展專輯〉時間，更「芯」之後（1）

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

女性擇錶標準與男性不同，但也有越來越多的相同之處：獨特風格與專屬品質、更高的精準度。

更「芯」之後

女性看了心動、今年展上最具話題的作品，莫過於換掉原用的ETA通用機芯、搭載獨家自動上鏈機芯的Chanel J12腕錶。

二十年前，Chanel前藝術總監Jacques Helleu結合賽車的經典線條，以及美洲杯帆船賽（America’s Cup）、符合造艇「12米公式」的J級帆船而生靈感，這款黑色陶瓷運動腕錶顛覆製錶界，成為「21世紀第一款經典」的代表。

G&F Châtelain陶瓷工坊+Kenissi機芯

J12已不可同日而語！

二十年後的今天，Chanel腕錶設計工作室總監Arnaud Chastaingt在不變動J12的特徵下，打造新樣貌，外觀翻新之處極為細膩。與經典版本相比，至少有十個不同。例如，錶殼上，（1）錶圈及外環圈從30個缺口增加至40個；（2）飾以凸圓型切割陶瓷錶冠的寬度減少了三分之一；（3）錶殼的厚度略微增加，但擁有較圓潤、柔化的側面，看起來不厚實，仍維持流暢的線條；（4）錶殼底盤和新錶帶的設計、微加長的鍊節，強化風格與舒適度。

細看錶盤，你會察覺錶空間變大了，（1）「AUTOMATIC」及「SWISS MADE」字型調整為Chanel標準字型；（2）「SWISS MADE」標誌調整至內環圈；（3）內環圈調整增加了時標顯示；（4）數字的字型也重新設計，並以陶瓷製成，使讀取時間更為清晰；（5）時針、分針皆調整為同等寬度，黑色款的夜光塗層變為黑色，白色款則為白色塗層。

J12的錶殼、錶圈及錶鍊，皆誕生於自家擁有、位於瑞士製錶重鎮拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）的G&F Châtelain製錶廠抗磨精密陶瓷工坊。

Chanel擁有百分之二十股權的機芯商「Kenissi」、與帝舵（Tudor）同享資源的第一個自動上鏈機芯「Caliber 12.1」亦隨J12問世。機芯經COSC（瑞士官方天文台測試組織）認證，擁有70小時動力儲存，亦提供五年全球保固。

值得注意的是，總部位於日內瓦的Kenissi正在力洛克（Le Locle ）、勞力士（Rolex）所屬的土地另外建廠，預計2021年遷廠至此。若視為替未來鋪路，無論對Chanel、帝舵，甚至勞力士而言，Kenissi的未來都引人無盡想像。

圖片提供／Chanel

Chanel位於瑞士拉紹德封的G&F Châtelain錶廠，J12腕錶的錶殼、錶圈及錶鍊皆誕生於此處的抗磨精密陶瓷工坊，圖為拋光錶圈上的凹口。

Chanel位於瑞士拉紹德封的G&F Châtelain錶廠，J12腕錶的錶殼、錶圈及錶鍊皆誕生於此處的抗磨精密陶瓷工坊，圖為檢查拋光後的錶殼。

Chanel位於瑞士拉紹德封的G&F Châtelain錶廠，J12腕錶的錶殼、錶圈及錶鍊皆誕生於此處的抗磨精密陶瓷工坊，圖為以黑色抗磨精密陶瓷組裝錶帶。

Chanel位於瑞士拉紹德封的G&F Châtelain錶廠，J12腕錶的錶殼、錶圈及錶鍊皆誕生於此處的抗磨精密陶瓷工坊，圖為組裝中的錶帶。

Chanel位於瑞士拉紹德封的G&F Châtelain錶廠，J12腕錶的錶殼、錶圈及錶鍊皆誕生於此處的抗磨精密陶瓷工坊，圖為組裝錶釦於錶帶。

Chanel展館外觀，純粹簡約，氛圍一如香奈兒女士（Gabrielle Bonheur Chanel ，1883－1971）的黑色哲學：「我選擇以黑色主導；黑色凌駕一切。」

全新J12在Chanel腕錶設計工作室總監Arnaud Chastaingt不變動其傳奇特徵之下，巧妙翻新七成之多，令人嘆為觀止。

錶背以整塊抗磨精密陶瓷製成，搭配藍寶石水晶鏡面玻璃；J12首次顯露機芯。

換掉ETA通用機芯，Chanel為J12搭載獨家Caliber 12.1機芯，更添名符其實的高級專業製錶感。

Chanel J12腕錶。黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼錶殼（38mm）。旋入式黑色抗磨精密凸圓型切割陶瓷搭配精鋼錶冠。防水深度200米。185,000元。

J12腕錶白色抗磨精密陶瓷款。185,000元。

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