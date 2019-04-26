〈2019巴塞爾錶展專輯〉時間藍海（3）

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

海洋藍 闖潛力

自1957年問世、百年靈（Breitling）Superocean超級海洋專業潛水腕錶今年發布五種不同尺寸的新成員，從錶徑48毫米到46、44與42毫米，以及專為女性而設計的36毫米，在熱門的潛水腕錶世界裡，有意讓每個人都能在這個已服役超過一甲子的性能經典當中，找到屬意樣式。以Superocean 48來說，48毫米DLC塗層鈦金屬錶殼，搭配藍色陶瓷錶圈，瞬間令人矚目。這款腕錶還具有許多隱蔽的特色，例如軟鐵內殼可防止磁場影響，旋轉錶圈則可透過錶殼左側的安全鎖固定，全新藍色透氣橡膠錶帶則可以抵銷較大深度的水壓對錶帶產生的影響，確保錶帶保持最佳緊密度。錶款具有30 bar（300米）防水性能。

延續海洋保育議題，Oris以第三代大堡礁限量腕錶（Great Barrier Reef Limited Edition III）提高人們對海洋健康威脅的認知，設計基於Oris高性能的Aquis潛水錶，採用漸層藍錶盤，鑲嵌藍色陶瓷錶圈、搭配環狀日期視窗，呼應珊瑚礁水域的顏色。此作品將以固定比例收入支持澳洲非盈利組織「珊瑚礁復育基金會」的珊瑚種植活動。

圖片提供／Oris、Breitling

百年靈Superocean 48超級海洋腕錶。DLC塗層鈦金屬錶殼（48mm）。百年靈17型自動上鏈機芯，COSC認證。藍色透氣橡膠錶帶。價格未定。

澳洲大堡礁是世上最大和生物最多的珊瑚礁群。

Oris大堡礁限量腕錶第三代。不鏽鋼錶殼（43.5mm）。漸層藍色錶盤搭配單向旋轉陶瓷錶圈，色澤如入珊瑚礁水域。70,000元。全球限量2,000只。

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