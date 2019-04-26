〈2019巴塞爾錶展專輯〉時間藍海（2）

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

英國藍 紳士感

蕭邦（Chopard）用藍色彰顯優雅的紳士風範。擁有超長動力儲存的L.U.C Quattro腕錶繼續蛻變，白金錶殼搭配垂直緞光處理藍色錶盤，色調獨樹一幟。品牌稱，「這樣的藍色靈感源自英倫品味、紳士俱樂部及莊重典雅的英式格調」，散發現代氣息。功能上，中央時分顯示，6時位置設同心小秒盤和日期顯示盤，12時位置設動力儲存顯示；時標形狀與L.U.C系列特有的太子妃尖劍型指針相呼應，並塗覆Super-LumiNova超級夜光物料。別看錶款簡約纖薄，在獨特的Quattro專利機芯技術下，動力儲存卻有9日之多，且榮獲日內瓦印記（Poinçon de Genève）認證，是一款美觀實用、耐人細賞的精密時計。

另一款全新L.U.C XP腕錶，第一眼就被厚度僅7.2毫米的薄度與啞光緞面錶盤的現代感吸引，感受到訂製西服般的時髦魅力。果然，一問之下，其設計脈絡完全體現高雅品味：錶盤紋理、羊毛錶帶、熠熠閃耀的時標及纖薄錶殼輪廓，遵循倫敦市中心梅費爾區的薩維爾街（Savile Row）西服訂製傳統，猶如一件藍色羊絨法蘭絨西服，優雅氣質渾然天成。

圖片提供／Chopard

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