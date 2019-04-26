〈2019巴塞爾錶展專輯〉時間藍海（1）

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

不知不覺，藍色錶盤崛起，越來越多，幾乎已成了傳統的白色、銀色之外，另闢的現代主流。觀察頂級商號近期經典，如愛彼（Audemars Piguet）去年的Royal Oak Offshore誕生25週年紀念版本，或是江詩丹頓（Vacheron Constantin）2016年發表的Overseas系列，都用藍色出新。百達翡麗（Patek Philippe）今年也為配備年曆和月相顯示的Nautilus系列不銹鋼腕錶搭配藍色錶盤，靈感源自1976年原款Nautilus的錶盤色彩，錶盤飾有水平橫紋浮雕圖案，色彩由藍漸黑，裝飾效果醒目、精緻，襯托不銹鋼的光澤。

不僅如此，改版登場的5172G-001計時碼錶，還有百達翡麗至今為止最精密的複雜功能腕錶6300G，都被賦予藍色。

擁有多達20項複雜功能的6300G-010大師報時腕錶是2014年問世、百達翡麗誌慶創立175週年的紀念象徵之一，包括五種報時功能，其中有兩項是在製錶業開創先河的專利：鬧響預設的時間，以及可按需啟動的日期鳴報。2016年以白金錶殼、黑色錶盤發行，今年開始，宣布以藍色錶面取代。

藍色也被百達翡麗用來重新設計構造經典、自2010年發行的型號5170計時腕錶，全新推出5172G計時碼錶。錶殼蘊含復古細節，「盒形」微拱藍寶石玻璃鏡面進一步襯托優雅，藍色錶盤與覆有螢光塗層的白金立體阿拉伯數字相得益彰。

此外，年產量約僅200只的獨立製錶品牌豪朗時（Hautlence）推出品牌自2004年成立至今的第8枚機芯，打造HL Sphere球體翻時腕錶。佔據整個面盤左半邊的藍色球體耀眼獨特，球體鐫刻代表12小時的數字，以三根軸控制轉動，在小型拱狀藍寶石水晶鏡面之中，以瞬間翻跳的方式顯示時間。面盤右邊是逆跳分鐘顯示，分針沿分鐘軌道運行。透過半鏤空面盤，可見部分的擺輪運作與機芯結構。整只腕錶澄淨明亮，展現靈動，帶來驚喜，為豪朗時標誌性的電視屏幕造型錶殼作品，帶來時間顯示的新創意。

圖片提供／Hautlence、Patek Philippe

百達翡麗5726/1A年曆及月相顯示腕錶。不銹鋼錶殼（直徑40.5mm，厚度11.3mm）。自動上鏈機芯。1,397,000元。（Bloomberg）

百達翡麗5172G-001計時碼錶以新錶殼登場，設計細節散發復古感受，藍色錶面煥然一新。白金錶殼（直徑41mm，厚度11.45mm）。手上鏈機芯。2,242,000元。

百達翡麗6300G-010大師報時腕錶以雙面藍調與乳白色錶面延續原有設計的恆久風格。

百達翡麗6300G-010大師報時腕錶為白金錶殼（直徑47mm，厚度16.07mm）。

百達翡麗6300G-010大師報時腕錶搭配手上鏈機芯。價格不公布。

豪朗時HL Sphere球體翻時腕錶。白金錶殼。以H. Moser & Cie.亨利慕時HMC 200機芯為基礎的HTL Kinetic One手上鏈機芯。限量28只。

豪朗時HL Sphere以藍色球體瞬時翻跳顯示小時；分鐘以180度逆跳顯示。

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