Max Mara開幕 Selina現身剪綵

2019-04-26

〔記者王瀅娟／台北報導〕Max Mara微風南山全新形象概念店開幕，Selina（任家萱）穿荷葉邊裝飾雙排釦大衣，內搭單肩連身褲，以「Power Woman」姿態現身剪綵，表示現代女生身兼不同角色，個個都是女戰士，但別忘了疼愛自己，聆聽內心的聲音，關心現在流行什麼，偶爾買個喜歡的東西犒賞自己！

Selina欣賞Max Mara，去年冬天入手了粉紅色Teddy大衣，「是我最愛的粉紅色，而且又輕又暖，陪我度過了整個冬天。」今年春夏則買了藍白條紋罩衫，「可當襯衫，也可單穿，應該很適合約會吧。」

Max Mara全新形象概念店座落微風南山松智路大門口，占地60.5坪，側面有大片全景落地玻璃窗，挑高設計的全新店裝一覽無遺。店內完整販售Max Mara與Sportmax全系列服裝與配件，是全台最大店。

Selina出席Max Mara微風南山形象概念店開幕活動。（記者潘少棠攝）

Max Mara微風南山形象概念店有180度的全景玻璃落地窗，店景一覽無遺。

Max Mara春夏黑色小牛皮高跟鞋，28,100元。

Max Mara春夏咖啡色Anita包，62,600元。

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