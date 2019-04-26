母親像月亮 Villeret月相腕錶表心意

2019-04-26

〔記者方惠宗／台北報導〕歌曲《母親您真偉大》裡的經典歌詞：「母親像月亮一樣……」許多人都能琅琅上口，現在，瑞士高級製錶商寶珀（Blancpain）以其寓意，為母親節檔期推出Villeret月相腕錶，業者表示，母親的形象總令人聯想到月亮，母愛的溫潤更常被比喻為月光，向母親傳達感謝之意，月相腕錶實為上選。

何謂「月相腕錶」？這是腕錶上一種歷史悠久的複雜功能。業者說，這種在腕錶錶盤上顯示月相盈虧的設計，曾一度在製錶界銷聲匿跡，直到寶珀在上世紀80年代初復興月相功能，才讓它重現於世。

特別的是，寶珀月相臉龐其實並不總是雷同，有些女錶上的月相臉龐眼睛是張開的。然而，大多數女錶的月相則以一個姣好柔美的女人臉展露，呈現閉眼微笑的表情，嘴角上綴飾了一顆美人痣，這是源於18世紀歐洲的裝飾手法，當時的宮廷女性會在臉上點上一顆美人痣，位置不同，含義也隨之改變，展現不同的風情。

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