母親像月亮 Villeret月相腕錶表心意

〔記者方惠宗／台北報導〕歌曲《母親您真偉大》裡的經典歌詞：「母親像月亮一樣……」許多人都能琅琅上口，現在，瑞士高級製錶商寶珀（Blancpain）以其寓意，為母親節檔期推出Villeret月相腕錶，業者表示，母親的形象總令人聯想到月亮，母愛的溫潤更常被比喻為月光，向母親傳達感謝之意，月相腕錶實為上選。
何謂「月相腕錶」？這是腕錶上一種歷史悠久的複雜功能。業者說，這種在腕錶錶盤上顯示月相盈虧的設計，曾一度在製錶界銷聲匿跡，直到寶珀在上世紀80年代初復興月相功能，才讓它重現於世。
特別的是，寶珀月相臉龐其實並不總是雷同，有些女錶上的月相臉龐眼睛是張開的。然而，大多數女錶的月相則以一個姣好柔美的女人臉展露，呈現閉眼微笑的表情，嘴角上綴飾了一顆美人痣，這是源於18世紀歐洲的裝飾手法，當時的宮廷女性會在臉上點上一顆美人痣，位置不同，含義也隨之改變，展現不同的風情。
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寶珀Villeret偏心逆跳月相日期腕錶，月相臉龐中的眼睛是張開的。
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寶珀Villeret月亮美人日曆腕錶，不鏽鋼錶殼（33.2mm），錶圈鑲鑽，自動上鏈機芯。507,000元。
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「母親像月亮一樣」，月相顯示功能腕錶被視為「向母親表達感謝的上選」，寶珀Villeret月亮美人日曆腕錶，18K紅金錶殼（29.2mm），錶圈鑲鑽，自動上鏈機芯，月相臉龐閉眼微笑，嘴角綴飾一顆美人痣。606,000元。
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