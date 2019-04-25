中華電信i寶貝 聽得懂台語

2019-04-25

〔記者吳佩樺／台北報導〕搶攻智慧音箱市場，中華電信也來參一咖，打造首款自行研發的「i寶貝」，跟目前市面上其他業者比較，最大賣點是「聲控MOD」以及「台語嘛耶通」！

中華電信「i寶貝」跟KKBOX音樂串流平台、FunPark童書夢工廠以及「大家說英語」等業者合作，民眾不用動手只要動口，就能聽音樂、聽童書故事、聽廣播、學英文、問天氣、訂鬧鐘等，同時結合自家MOD資源，讓「i寶貝」聲控操作MOD，例如說「i寶貝，我要看電影台」，MOD就會立刻轉台；中華電信同步推出MOD聲控遙控器。

此外，「i寶貝」另一優勢是聽得懂台語，讓長輩也能輕鬆進入智慧家庭世界。中華電信表示，簡易台語已經完成測試，持續進行全面學習，之後會再優化上線。

「i寶貝」分入門款以及高階款，目前沒有單賣，必須搭配資費，指定方案0元入手，7月31日前申辦可免費收聽KKBOX 6個月以及FunPark精選故事365篇。

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