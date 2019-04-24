昆凌代言 全家都用純橄情

2019-04-24

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞昆凌昨（23）日出席DHC代言活動，以白色小背心搭配黑色褲裝，性感俐落的裝扮，展現平日鍛鍊的好身材，今年是DHC來台20週年，巧的是昆凌老公周杰倫在15年前也曾擔任DHC香港分公司的代言人，夫妻倆相隔15年代言同一品牌。

昆凌這次擔任DHC純橄情系列代言人，她透露最愛「純橄情鑽石精華」這項產品，不僅會拿給老公周董用，也會幫小朋友搽，「生完小孩後發現本身有些異位性皮膚炎的狀況，小孩也有遺傳到我這點，因為產品成分很天然，也會幫他們搽，還蠻有效果。」昆凌提到膚質偏乾，最在意的是T字部位的毛孔，因為一旦保濕沒做好，毛孔就容易明顯，也很怕保養品太過滋潤，肌膚長些小肉芽，她也透露平日都躺著敷面膜，因為怕地心引力作用反而拉扯到肌膚，她笑稱這理論沒經過證實，是自己訂的保養規則。

昆凌認為男生都有一套自己的保養方式很難介入，被問到周董的保養方式為何？昆凌笑說：「我不知道他的保養方式，不過覺得他保養得蠻好的。」

DHC在日本連續20年榮登化妝品、營養食品通信販賣No.1，在台也屢創佳績，昆凌愛用的「純橄情鑽石精華」採用極少數的珍貴橄欖油精華，富含大量維他命E，質地清爽好吸收，能在肌膚表層形成天然皮脂，維持肌膚光澤與透亮。

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