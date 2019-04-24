三星8K電視首發登台 近30萬元開賣

2019-04-24

〔記者吳佩樺／台北報導〕2020東京奧運將以8K轉播，推升8K電視的市場熱度，三星首度在台上市8K QLED量子電視Q900R，共75吋、82吋，售價299,900至399,900元。

三星Q900R以「最高顏值電視」為口號，解析度7,680×4,320。因應目前缺乏8K內容的問題，主打AI智慧升頻以及AI智慧音場調校二大技術，強調讓影像畫質跟音效升頻至「類8K」。

IHS Markit顯示器研究總經理謝勤益表示：「8K電視去年全球銷量雖不到10萬台，但預估今年將超越30萬台，而台灣向來對於新科技有很大的接受度，相信8K電視在台有很大的發展機會。」

三星同步發表25款新代4K電視，最低售價20,900元起，其中包含12款QLED 4K電視。此外，三星也和蘋果跨界合作，旗下2019年QLED電視將支援蘋果iTunes與AirPlay 2功能，最快第二季以韌體更新方式上線。

三星首度在台上市8K QLED量子電視Q900R。（記者吳佩樺攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/