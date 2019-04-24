母親粉偉大 頂級限量錶驚喜禮

2019-04-24

﹝記者方惠宗／台北報導﹞母親節檔期助長頂級腕錶買氣，彰顯溫婉、高雅的「粉色」款式最受寵。宇舶（Hublot）主打Big Bang One Click藍寶石腕錶，將藍寶石清澈的魅力透過粉嫩的溫和色調，襯托母親之美。Franck Muller於微風南山設立全台獨家旗艦專賣店，推出Vanguard Crazy Hours Lady亞洲特別版腕錶，粉紅烘托錶款優美、逸趣。

宇舶透過自主研發與精湛專業製錶技術，為清澈的藍寶石增添多樣風貌與色彩，為招牌之作、Big Bang One Click藍寶石腕錶推出粉紅色與粉藍色藍寶石兩款作品。錶徑39毫米，腕錶錶圈鑲嵌42顆鑽石，光彩奪目；透過藍寶石之美、更加詩意的詮釋女性獨有的溫柔與韌性；腕錶線條經鑽石的切割勾勒，更顯其獨有的精緻無瑕。搭配同色系錶帶，經One-Click單鍵快拆式錶帶裝置可輕鬆更換錶帶。宇舶宣布，「即日起至5月12日凡購買Big Bang One Click藍寶石腕錶，將獲得宇舶限量Steiff聯名泰迪熊乙只」，讓媽咪們更添驚喜。

Franck Muller造型出眾的Vanguard Crazy Hours Lady腕錶，錶盤上的浮雕數字時標與錶殼鑲嵌閃爍奪目的鑽石完美配合，搭配粉紅色鱷魚皮壓紋橡膠錶帶，更顯瑰麗。突破傳統常規的時間顯示功能彰顯製錶工藝，為高雅的媽媽獻上精緻逸趣。此作限量38只。

宇舶Big Bang One Click粉紅色藍寶石腕錶，2,126,000元。全球限量200只。

宇舶Big Bang One Click粉藍色藍寶石腕錶，2,453,000元。全球限量200只。

Franck Muller Vanguard Crazy Hours Lady亞洲特別版精鋼鑽石腕錶，933,000元。

宇舶限量Steiff 聯名泰迪熊。

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