反骨‧返古 台灣大激盪腦力砸重金 myfone行動創作獎徵件開跑 總獎金提高至411萬 微電影組首獎獎金100萬

2019-04-24

〔記者吳佩樺／台北報導〕創作者們，請準備，台灣大哥大年度「myfone行動創作獎」徵件正式開跑！即日起至8月8日，展開為期108天的徵件活動，今年總獎金提高到411萬元，其中微電影組首獎高達100萬元。

第13屆「myfone行動創作獎」以「反骨‧返古」為主軸，希望創作人突破既有框架解構，創造破壞式創新，主要分為「訊息文學組」、「原創歌曲組」、「微電影組」與「原創貼圖組」。而「myfone行動創作獎」開辦至今總徵件數逼近35萬件，參賽者年齡橫跨10至81歲。

今年決賽評審陣容依舊堅強，包括吳若權、廖玉蕙、平路、侯文詠、黃威融、侯志堅、陳樂融、陳子鴻、王小棣、小野、楊力州、輔大猴、畫龜畫、黃子佼等。導演王小棣認為，今年主題「反骨‧返古」很有意思，兩者乍看是兩個極端，讓中間擁有非常寬廣的創意空間，十分期待參賽者勇敢地「用力實驗」。

台灣大哥大總經理林之晨也說自己從小很「反骨」，10歲寫程式、組電腦，長大後念的卻是化工、企管，最後搖身一變成為創業加速器AppWorks的負責人，現在又來到台灣大哥大，誰說「反骨」就一定要叛逆，大膽嘗試與挑戰亦是一種「反骨」。

此外，「myfone行動創作獎」其實也給予創作者更大的舞台揮灑，例如新人攜哈團體「S.T.F.抒天弗」便是受惠該比賽才有機會出道。

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