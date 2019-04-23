APUJAN×麥當勞 食尚時尚

2019-04-23

〔記者王瀅娟／台北報導〕台灣服裝設計師詹朴（APUJAN）應麥當勞之邀，為期間限定的「雙牛起司黑堡」與「莎莎脆雞腿堡」套餐設計包裝，詹朴將品牌特有的奇幻元素融入包裝設計中，期待引起顧客對於餐點的味覺期待與好奇心。

詹朴以品牌經典的「墨流」元素為出發點，改成較為童趣圓潤的風格，藉由墨水與顏料滴落的輪廓，營造奇幻的氛圍。恐龍骨骸、星球、鑰匙等元素隱藏融入包裝圖案中，需要稍稍找尋才會發現，增加了用餐時的樂趣。擅長融合東西元素的詹朴，在視覺色調上以東方風情的黑白與綠為主，襯托食物本身的色彩，也為此次東西品牌跨界合作留下最好的註記。

此次聯名包裝系列包括餐盤襯紙、中薯盒、中杯冷飲杯、熱飲杯、漢堡包裝紙、雙牛起司黑堡包裝盒與莎莎脆雞腿堡包裝盒。詹朴細心微調每款包裝設計，視覺排版上有所變化，正如同服裝在人體曲線上有著不同風貌。麥當勞 × APUJAN期間限定聯名包裝即日起至6月4日限期供應或售完為止。

麥當勞黑堡套餐包裝以黑白配色為主要基底，穿插大小不同的墨點。

麥當勞 × APUJAN全系列包裝，以東方的黑白與綠為主，將墨流改為童趣風格，同時融入鑰匙、恐龍骨骸等APUJAN元素。

帽盒上帶有神祕感的墨流圖騰是APUJAN的經典設計元素之一。

鑰匙是APUJAN設計元素之一，圖為2019秋冬。

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