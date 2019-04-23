寶璣全新航海系列 台中啟航─蔚藍海洋風低調魅力 方鑽+圓鑽奢華迷人

2019-04-23

﹝記者方惠宗／台中報導﹞瑞士頂級鐘錶品牌寶璣（Breguet）於台中「寶鴻堂鐘表五權旗艦店」嶄新開幕，以「2019年全新La Marine航海全系列腕錶特展」迎接愛錶玩家，昨（22）日邀來實力派男星林柏宏、黃騰浩聯手演繹這款航海時計的跨世代魅力；分別進入「而立」與「不惑」之年的兩人對寶璣的歷史文化如數家珍。首度擔任「電影製作人」的黃騰浩對腕上珍品讚嘆不已，坦言自己愛錶、願為頂級傑作付上台幣七位高價，「鐘錶有如男人的珠寶，往往一眼即知品味。」

寶璣台中全新形象店以嶄新風格進駐寶鴻堂鐘表五權旗艦店二樓，店櫃以鐫刻紋路呈現獨有風韻，烘托傳承百年工藝的Classique經典系列、Tradition傳世系列、Reine de Naples那不勒斯系列、以及Classique Grande Complication經典複雜功能系列等完整作品，燈光映襯的蔚藍、帶出充滿海洋氣息的La Marine航海系列，散發低調、時尚魅力。事實上，全新登台的航海系列「叫好又叫座」，陣中不少錶款浮現「等待名單」，例如型號「5887」時間等式萬年曆陀飛輪腕錶，下訂後，估計要8到11個月才會到貨，計時款式、兩地時間鬧鈴腕錶等，亦要等上3個月。

此外，象徵寶璣極致製錶工藝的Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙陀飛輪方鑽鉑金腕錶，特別自品牌總部來台展出一週，可謂開幕「鎮店之寶」。雙陀飛輪緩緩運行格外吸睛，錶圈與錶耳更鑲嵌總計107顆方鑽（約30.3克拉），面盤中央鋪滿310枚圓鑽（約1.62克拉），精采絢麗，難得一見。此作僅供訂製。

寶鴻堂鐘表五權旗艦店「寶璣2019全新La Marine航海系列腕錶特展」將自4月26日展至5月12日，地址「台中市南屯區五權西路二段222號」，貴賓專線（04）2475-3868。

寶璣Marine航海系列5547兩地時間鬧鈴腕錶，18K玫瑰金搭配珍稀皮革皮錶帶款， 1,285,000元。

寶璣Marine航海系列5527計時碼錶，18K白金搭配橡膠錶帶款，1,090,000元。

寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙陀飛輪方鑽鉑金腕錶。約25,300,000元。

黃騰浩（左）與林柏宏聯手演繹寶璣La Marine航海時計的跨世代魅力。

寶璣Marine航海系列5887時間等式萬年曆陀飛輪腕錶，18K玫瑰金款，6,936,000元。

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