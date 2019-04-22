多鏡頭不夠！平價手機衝高畫素大廣角

2019-04-22

記者吳佩樺／台北報導、攝影

旗艦手機市場愈趨飽和，各家大廠不斷提高中低階手機的性價比，拍照功能堪稱是決勝點，從近期在台上市的幾款平價手機來看，大致上能看出今年手機趨勢，尤其是中階的基本配備不只多鏡頭，主流後3鏡頭，同時下放旗艦規格的高畫素、大廣角，目前市面主鏡頭最高4,800萬畫素、最大123度廣角、前鏡頭最高3,200萬畫素；不過高倍變焦仍是中高階以上手機才具備。

值得說明的是，高畫素並不跟高畫質畫上等號，高畫素影響的是輸出列印大小，拍照畫質的好壞主要取決於感光元件的大小，高畫素還是要搭配大感光元件才好。此外，大廣角雖然實用，但必須克服邊緣變形和模糊問題。受限價格，平價手機往往犧牲OIS光學防手震。

近期在台上市 平價4新機

（註：實拍照片因報紙印刷有些許失真，請讀者見諒。）

Redmi Note 7 最便宜4,800萬畫素

螢幕：6.3吋FHD+

處理器：高通S660

主相機：4,800萬畫素＋500萬畫素景深

前鏡頭：1,300萬畫素

記憶體：4GB

儲存空間：64GB、128GB

電池：4,000mAh

售價：5,999元起

Redmi Note 7堪稱業界最便宜的4,800萬畫素手機，礙於定位跟售價，僅配上後雙鏡頭，多了一顆景深鏡頭，沒特別強調大廣角。要拍攝4,800萬畫素照片，必須在Pro模式下才能開啟，一般拍照不具備，實測拍照表現中規中矩。外型部分，以「水滴」打造全螢幕。最低6千元有找，仍加入AI拍照功能。

〈重點功能〉

指紋辨識鍵拍照

Redmi Note 7機背的指紋辨識鍵能當作快門鍵，自拍時相當方便。

4,800萬畫素實拍

將Redmi Note 7拍攝的4,800萬畫素照片，跟他牌拍攝1,200萬畫素照片比較，把二張照片放大，4,800萬畫素的「新光」字樣清晰度比較好，展現高畫素優點。

AI夜拍實拍

Redmi Note 7具備AI功能，在超低光源下實測夜拍，AI模式拍出的清晰度比夜景模式來得好，噪點也比較低。

三星A20 最便宜123度大廣角

螢幕：6.4吋HD+

處理器：三星Exynos 7884

主相機：1,300萬畫素＋500萬畫素大廣角

前鏡頭：800萬畫素

記憶體：3GB

儲存空間：32GB

電池：4,000mAh

售價：5,990元

三星今年開始在A系列手機採用水滴螢幕，A20便是其一，同時是市面首款不用6千元就能買到123度大廣角拍照的手機。如果你想要擁有一支大廣角手機，預算又有限，A20可納入考量，但其他功能屬於入門，包括螢幕解析度僅HD+、無特別強調AI拍照。新機亦有A30、A50、A70，多花幾千元能買到更高規格。

〈重點功能〉

水滴螢幕

三星A20採用水滴螢幕，跟Redmi Note 7相比，2款手機的上下邊框窄度差不多，都不算窄到極致。

人像景深實拍

實際使用本篇4款手機的人像景深，三星A20是唯一一定要相機捕捉到臉部，才能套用，不過景深算自然，且能自行即時調整。

123度大廣角實拍

三星A20具備123度大廣角，實測優點是能納入更大範圍的畫面，但可惜邊緣模糊問題有點明顯。

Nokia X71 4,800萬畫素後3鏡頭

螢幕：6.39吋FHD+

處理器：高通S660

主相機：4,800萬畫素+800萬畫素大廣角＋500萬畫素景深

前鏡頭：1,600萬畫素

記憶體：6GB

儲存空間：128GB

電池：3,500mAh

售價：11,990元

Nokia X71這次為了提升螢幕占比至93%，採用跟三星一樣的開孔螢幕設計。最大特色是蔡司認證的後3鏡頭，由4,800萬畫素主鏡頭搭配120度大廣角鏡頭以及景深鏡頭，拍攝4,800萬畫素照片要記得特別開啟該功能才行。不支援NFC，對於習慣行動支付的人來說，或許有一點小缺憾；無臉部辨識功能。

〈重點功能〉

開孔螢幕

Nokia X71螢幕上只有一個小孔用來放置前鏡頭，螢幕占比高達93%；該設計三星亦採用。

電源鍵燈效

電源鍵結合燈效，例如有未讀訊息、未接來電時，會閃爍燈光提醒。

4,800萬畫素實拍

比較Nokia X71跟Redmi Note 7的4,800萬畫素照片，放大檢視細節，Nokia X71的表現比Redmi Note 7好，Nokia X71能看到明顯的大樓窗戶線條，Redmi Note 7則顯得模糊。

vivo V15 升降前鏡頭3,200萬畫素

螢幕：6.53吋FHD+

處理器：聯發科Helio P70

主相機：1,200萬畫素＋800萬畫素大廣角＋500萬畫素景深

前鏡頭：3,200萬畫素

記憶體：6GB

儲存空間：128GB

電池：4,000mAh

售價：10,990元

vivo將去年旗艦NEX的升降前鏡頭下放到V15，並從800萬畫素提升至3,200萬畫素，對於喜愛自拍手機的「妹子」，V15具有不錯的性價比，不只美顏多達13種細部調整，也能進行身材修飾；拍照、錄影皆支援。不過升降前鏡頭開啟拍照沒傳統鏡頭直覺，但vivo V15升降速度比NEX還快，僅須0.46秒；無臉部辨識功能。5月將上市更高階的V15 Pro版。

〈重點功能〉

升降前鏡頭

vivo V15最大主打是升降前鏡頭，官方表示0.46秒就能開啟。

Micro USB充電

愈來愈多手機採用USB-C連接埠，但vivo V15依舊是Micro USB。

美顏自拍實拍

vivo V15具備13種美顏細部調整，跟Nokia X71只有簡單的美顏選項相比，更適合喜歡自拍的「妹子」。

〈實測記者〉

吳佩樺，自由時報3C線記者，10年資歷。

部分照片提供／紅米、Nokia、三星、vivo

三星A20 最便宜123度大廣角

Redmi Note 7機背的指紋辨識鍵能當作快門鍵，自拍時相當方便。

三星A20（左）採用水滴螢幕，跟Redmi Note 7（右）相比，2款手機的上下邊框窄度差不多，都不算窄到極致。

愈來愈多手機採用USB-C連接埠，但vivo V15依舊是Micro USB。

vivo V15最大主打是升降前鏡頭，官方表示0.46秒就能開啟。

vivo V15 升降前鏡頭3,200萬畫素

Nokia X71螢幕上只有一個小孔用來放置前鏡頭，螢幕占比高達93%；該設計三星亦採用。

Nokia X71 4,800萬畫素後3鏡頭

實際使用本篇4款手機的人像景深，三星A20是唯一一定要相機捕捉到臉部，才能套用，不過景深算自然，且能自行即時調整。

Redmi Note 7 最便宜4,800萬畫素

今年平價手機的拍照關鍵字為「多鏡頭」、「高畫素」、「大廣角」。

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