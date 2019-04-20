優雅皇后 Chaumet頂級珠寶獵客 60件奢華珍稀珠寶 刀鋒+錯覺畫法獨特工藝 寶石火光迷人

2019-04-20

〔記者林欣若／台北報導〕Chaumet今年的頂級珠寶系列沿襲品牌經典，以法國皇后約瑟芬的奢華優雅典範為靈感，推出Josephine和Soir de Fete系列，展出共60件總價值超過7億元的珠寶作品，以珍稀寶石搭配Chaumet獨特的鑲嵌工藝，盡顯皇家的光彩輝煌。

Josephine Aigrette Impériale系列結合自然主義幾何輪廓的曲線，運用Chaumet獨特鑲嵌工藝彰顯寶石光華，例如「Fil-couteau刀鋒工藝」以極為細緻的金工隱藏金屬底座，賦予珠寶有如懸在空中的視覺效果，另外也運用「Trompe-l’oeil錯覺畫法工藝」將兩顆大小不同的圓形鑽石組成梨形，以巧妙的錯視強化、放大寶石效果。

Soir de fete系列靈感來自於1919年，公爵之女Hedwige de La Rochefoucauld出嫁時佩戴的金鐘花冠冕，Soir de fete全系列包括項鏈、耳環、冠冕、戒指以及雞尾酒戒，皆以金鐘花瓣圖案裝飾，復刻1919年的經典之作。

Chaumet推出全新頂級珠寶Josephine、Soir de Fete系列，盡顯皇家尊貴。(Chaumet提供)

Chaumet Soir de Fete 18K白金項鍊，鑲嵌15顆來自莫三比克梨形切割鴿血紅寶石，共重31.40克拉，約8,500萬元。(Chaumet提供)

Chaumet Josephine Aigrette Impériale 18K白金項鍊，鑲嵌1顆約8克拉梨形切割鑽石、21顆EF VVS級梨形切割鑽石與EF VVS級明亮式切割鑽石，約8,000萬元。(Chaumet提供)

Chaumet Soir de Fete 18K白金雞尾酒戒，鑲嵌1顆來自馬達加斯加17.28克拉枕形切割濃豔矢車菊藍寶石，約4,000萬元。(Chaumet提供)

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