愛彼@Art Basel

2019-04-19

記者方惠宗／香港報導、攝影

假如你愛錶，偌大會場尚有舞台引人一探，那就是「一年一會」的「收藏家會客廳」。主人是自2013年成為巴塞爾藝術展合作夥伴的瑞士製錶商愛彼（Audemars Piguet），每年邀來不同藝術家，在香港、巴塞爾和邁阿密海灘展會上，以獨具創意的會客廳呈現愛彼錶廠的文化底蘊與孕育之地。

今年，布魯克林藝術家費爾南多ㆍ馬斯特蘭赫洛（Fernando Mastrangelo）透過無縫漸變的色調和紋理，迎人體驗瑞士鐘錶發祥地汝山谷（Vallée de Joux）風情。

會客廳中央，費爾南多以砂礫和矽石模塑的雲杉樹林代表汝山谷的栗曙（Risoud）森林，並展示錶殼尺寸41毫米的Code 11.59系列腕錶。

如愛彼董事會副主席Olivier Audemars所說，「藝術帶來洞悉世界的關鍵元素」，愛彼隨當代藝術走出汝山谷，看見世界之變，也看見未來顧客之變；然而，當前腕錶應該如何變化？

腕錶串聯藝術與工藝，亦投射該年代特有的生活方式。回顧上世紀，若說愛彼以大型八角形「皇家橡樹」（Royal Oak）錶款自1972年改變人們佩戴手錶的方式，全新「Code 11.59」則可視為2019年後的風格論述，替未來打造想像現在的依據。

一天的最後一分鐘 11.59的創新

為此，愛彼在圓形錶圈及底蓋內嵌入八角形錶身，焊於超薄錶圈的鏤空錶耳彰顯八角張力，錶耳底部則為底蓋懸空，透露功能主義的微妙。錶面，愛彼商標細到難以用機器或手工製造，光所採的化學工藝「電鍍增生」就耗時三年研發。

愛彼還研發六款新機芯，從首度面世的「整合式」計時機芯可見其對「纖薄」的投入，絕非模組化計時腕錶可比。

洞見亦表現在商品名稱。「CODE」不只是「符碼」，也是自我投射的Challenge（挑戰）、Own（自我），Dare（無畏）和Evolve（演化）。「11.59」具體涵義為「一天的最後一分鐘」，也是「迎接明日的前一分鐘」；都是一分鐘，「如何使用？」才是重點。

從發想、製作到命題，如同藝術，讓人思考。

部分圖片提供／Audemars Piguet

愛彼於巴塞爾藝術展的《山谷》會客廳，空間靈感來自瑞士鐘錶發祥地汝山谷（Vallée de Joux），傳達大自然的純淨與時間流逝之感。

會客廳的地層牆呈現汝山谷的「黑色深谷」，也展示愛彼最新腕錶系列的五大組成要件：金、銅、砂金石、藍寶石玻璃及鐵。

愛彼家族第四代、59歲愛彼董事會副主席Olivier Audemars：「藝術帶來洞悉世界的關鍵元素。Mastrangelo的會客廳標誌著愛彼與藝術家的關係，與愛彼傳統的核心工藝、品質皆直接相關。」

40歲布魯克林雕塑藝術家Fernando Mastrangelo：「我對於時間的理解不限於線性時間，不只是單向的流動，我希望以地質概念來思考時間；打造一枚愛彼鐘錶，好比汝山谷地理環境的形成過程。

除了深邃、強烈的漆面錶面，品牌商標「AUDEMARS PIGUET」每個字母皆以24K實金製成，僅靠0.11毫米金線相連結，讓人幾乎看不見。

這款水晶玻璃錶鏡像是一種光學儀器。上錶面為圓柱形，下錶面為球形，提升易讀性，也彰顯細膩精湛的工藝特色。圖為Code 11.59自動上鏈腕錶，858,000元。

在圓形錶圈與圓形錶背之間嵌入八角形錶身，以低調簡約的方式向皇家橡樹系列腕錶致意。鏤空錶耳展現獨特視覺效果，並隱含錶耳底部懸空的秘密。

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