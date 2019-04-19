《百變長髮 搖滾V.S甜美》夢幻公主

2019-04-19

記者凃盈如／台北報導

華麗風格的髮飾是今年春夏的時尚焦點！來自法國的Alexandre Zouari施華利髮飾，為了慶祝法國皇帝拿破崙一世誕辰250周年，品牌將這帝國時代的文化遺產融合在今年春夏新品中，推出「公主駕到！」、「蝶舞頌春」、「花花世界的溫柔革命」和「閃爍貴族新娘」等四大系列，以拿破崙家族成員們所收藏的珍稀古董首飾為設計靈感，推出多款珠光寶氣的小后冠和髮飾，無論是貴族奢華或是時尚前衛，都能隨著不同的喜好及場合搭配造型。

Alexandre Zouari向來以經典工藝著稱，橫跨法國、義大利和奧地利，精選不同頂級材質，融合完美的設計和精湛的技術，運用經典工藝來詮釋本季超越時空的法式精品髮飾。

「公主駕到！系列」以法國皇帝拿破崙一世的妹妹Eliza Bonaparte公主所擁有的珍貴古董首飾為靈感，打造一系列星光閃閃的髮飾。其中「星星元素」是本季系列中的明星元素，因為，據說拿破崙誕生不久，天空便出現了難得一見的彗星，神話般的傳說成為設計總監Alexandre Zouari的靈感，創作出以星芒元素為主題的髮箍、髮夾、側梳、髮爪和髮叉等髮飾。

Alexandre Zouari Guilia Romance髮箍，21,080元。

Alexandre Zouari「公主駕到！系列」以星芒元素展現俏麗和搖滾，讓女生可愛又有個性。

Alexandre Zouari春夏新品，色系與造型都華麗甜美，可隆重也可日常，為髮型加分。

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