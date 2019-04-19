《百變長髮 搖滾V.S甜美》華麗墜飾

2019-04-19

記者凃盈如／台北報導

英國髮品、專業造型工具品牌ghd則指出，今年受到好萊塢女星Kim Kardashian的靈感啟發，時尚圈常見以光滑的氣勢馬尾造型搭配金色小禮服，呈現時尚氣勢與魅力。ghd也創造了「24k金馬尾造型」，以柔和的低馬尾、浪漫的捲髮造型，點綴上金色串珠飾品，為髮型增添精緻的細節和隆重感；此外，ghd汲取潮流品牌VIVIENNE WESTWOOD的靈感，將多彩的緞帶融入編髮造型中，同時也創造豐富的視覺效果，特別適合參加春遊、音樂祭，成為搶眼的時尚指標。

品牌補充，「飾品」將會是2019髮型趨勢的重點，各大品牌都以大長鍊耳環為造型點綴，ghd也將其運用在髮型上，讓編髮造型或是長髮造型更有層次。

圖片提供／ghd、ORIBE、歐娜國際

ghd Platinum+新白金造型夾，訴求創新智慧科技辨別髮質受損程度、髮片厚薄度、造型速度，讓造型溫度平均分佈在髮絲，且夾直夾捲，一支搞定，10,000元。

ghd今年受好萊塢女星Kim Kardashian造型啟發，打造典雅的24k金馬尾造型。

ghd觀察到，鏈飾與大長鍊耳環搭配，將成為2019髮型趨勢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/