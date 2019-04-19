《百變長髮 搖滾V.S甜美》搖滾盛宴

2019-04-19

記者凃盈如／台北報導

春夏髮型趨勢，自然的捲度仍為一大主流。但今年「個人主義」也同時發酵，髮品大廠趨勢報告紛紛顯示多元的造型潮流，鼓勵人們打造屬於個人魅力與形象的造型。無論你選的是搖滾、嬉皮、俐落，又或甜美浪漫，掌握髮品、髮飾與造型工具，助你煥然一新。

以結構性剪裁著稱、創意靈感來自建築的法國時裝設計師Maxime Simoen，於巴黎時裝週期間，在巴黎東京宮展示The House of Azzaro最新高級訂製服系列。全新系列靈感來自80年代紐約傳奇夜店「54俱樂部」，由亮片、金屬塔夫綢、皮革與天鵝絨組合成為形式精緻的服裝，搭配佈滿鏡子、光線、disco球燈與80年代主題的秀場。大秀髮型由RF荷那法蕊髮型師Damien Boissinot操刀，他在這場秀當中，提升每位model頭髮的自然質感，在最後展現「既性感又酷」狀態，詮釋Azzaro的女裝搖滾精神。

法國頂級沙龍美髮品牌RF荷那法蕊除了頭皮、髮絲養護品受到許多重視髮質的消費者擁戴，就連造型產品也能顧及頭皮和髮質。譬如可打造絲緞光華的「卡克勒絲光造型噴霧」，可長時間鎖水、滋潤髮質，為髮型創造自然生動的定型效果，並增添光澤度；內含細緻的分子質地，可幫助重複造型。

圖片提供／ORIBE、荷那法蕊、歐娜國際

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/