【瘋玩LOGO】「LV」雙字包 真騷包

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

「字母包」大風行，雙字組合更顯招搖！

「LV」

L、V 2個字母交叉形成的經典符號，不僅是Louis Vuitton當初用以防偽的Monogram圖騰的一部分，也經常出現在品牌的包款設計中，尤其是經典包款。

在最新發布的皮件形象廣告中，被稱之為「新經典」的三款包：Capucines、Twist與Dauphine，無一不使用到LV符號。Capucines包身正面陷落處正是拼接裝飾金屬LV符號，時而會以皮革部分包覆，使其更加隱密，帶來另一種視覺上的樂趣。Twist鍊帶包是女裝創意總監Nicolas Ghesquiere的得意之作，精心設計的LV轉鎖，只需將L字輕輕推成V字，即可開啟翻蓋，既巧妙又實用的設計深受顧客喜愛，自推出後便再也未曾缺席，每季推出新色與新花樣。Dauphine手袋於今年早春首度推出，重新演繹品牌1976年的經典手袋，以Monogram及Monogram Reverse帆布對比混搭，搭配磁石LV鎖釦，裝飾鍊條新元素點出現代感，皮革肩揹帶可調整可以斜揹的長度。春夏繼續推出迷你尺寸手提包，並加入雙色Taurillon皮革版本，另有鍊帶包款式。

圖片提供／Louis Vuitton

女星Emma Stone於Louis Vuitton全新皮件形象廣告中演繹Capucines手提肩揹包。

Louis Vuitton春夏立體花朵裝飾Capucines PM手提肩揹包，190,000元。

女星Alicia Vikander於Louis Vuitton全新皮件形象廣告中演繹Twist PM鍊帶包，109,000元。

Louis Vuitton春夏濺灑花紋印花Twist MM鍊帶包，131,000元。

女星Lea Seydoux於Louis Vuitton全新皮件形象廣告中演繹Dauphine肩揹包，97,500元。

Louis Vuitton春夏Mini Dauphine雙色牛皮肩揹包，106,000元。

Louis Vuitton春夏Mini Dauphine鍊帶包，以亮片做出毛呢視覺效果，291,000元。

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