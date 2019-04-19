【瘋玩LOGO】「CD」雙字包 真騷包

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

「字母包」大風行，雙字組合更顯招搖！

「CD」

從Maria Grazia Chiuri接手Dior女裝創意總監開始，代表Christian Dior先生的「CD」縮寫便持續出現在新一代的Dior手袋設計中。從引用品牌檔案資料的CD設計為起始，Maria設計的「CD」每季都有些變化，如Dior 21st肩揹包CD直角相交的包釦設計，目前正當紅的馬鞍包，提把兩側的CD釦環也被改成較為現代俐落的樣式。即將在5月上市的30 Montaigne肩揹方包，包釦彷彿將CD融合成一個橢圓，猛一看還不見得會發覺是CD 2字，又是一創新之舉。

圖片提供／Dior

Dior馬鞍包目前正當紅，時尚潮人都有一個。

西班牙時尚紅人Gala Gonzalez揹Dior馬鞍包出席時尚秀。

Dior酒紅色Oblique 斜紋緹花帆布Saddle馬鞍包，94,000元（不含Oblique 酒紅色刺繡寬揹帶）

Dior黑色小牛皮Saddle馬鞍腰包腰帶上也有CD釦飾，56,000元。

Dior粉膚色霧面小牛皮 30 Montaigne肩揹方包，110,000元。

Dior 藍色Oblique斜紋緹花帆布30 Montaigne肩揹方包，94,000元。

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