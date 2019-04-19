【瘋玩LOGO】LOGO亂了 時尚對了

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

近2季火紅的品牌Logo元素，在春夏依然盛行，而且越玩越瘋！

LOGO亂了 時尚對了

精品以往對於品牌Logo的態度相當嚴謹，字體、粗細、字級、間距都有非常嚴格的要求，以形塑獨特的風格，是品牌識別的基礎點，然而今年春夏的品牌Logo設計重點反而是「令人看不出來」：對半切開、打散重組、或是拿來玩弄文字遊戲，乍看似乎是無意義的文字，會意過來時則顯得格外有趣。

品牌Logo的「神聖性」被打破了，也拉近了精品與年輕顧客間的距離。在品牌Logo曾大肆風行的90年代，Logo是炫耀的元素，也是身分地位的宣示，精品也因而讓人有高高在上的距離感。然而現代年輕顧客願意將Logo穿在身上，並非只單純為了炫耀，更代表對品牌風格的認同。當精品為了打破與年輕顧客間的藩籬，與潮牌合作迷你系列越來越普遍，甚至直接邀請潮牌設計師入主創意總監之位，學習潮牌拿品牌Logo來開玩笑，一切似乎也就順理成章了。

品牌 一分為二

Chanel春夏將品牌Logo切成「CHA」與「NEL」，在精品玩Logo這件事情上具有指標性的意義。已故創意總監Karl Lagerfeld從不在意打破陳規，隨著時代脈動，時時為Chanel注入當代元素，帶領Chanel始終站在時尚潮流的頂端，大概也只有他有膽識把「CHANEL」一分為二。無論服裝、耳環、露指手套、包包、皮帶，甚至雙帽簷棒球帽的兩頭，都是「CHA」與「NEL」一邊一國。乍看毫無意義的兩組字母，連起來就令人會心一笑了，也展現出春夏系列欲傳達的輕鬆俏皮感。

致力於年輕化的Salvatore Ferragamo，春夏多款男士休閒鞋履將品牌簡稱Ferragamo切為「FERRA」與「GAMO」，分別置放於左右腳的鞋舌與鞋身兩側，全大寫且方正的字體營造出新穎的潮流感，散發與經典優雅不同的氣息。

重組 一一打散

Moncler 1952系列春夏不僅把品牌Logo拆開，還將每個字母拆開來重組，設計成本季重要印花。男裝採用加粗方形字體，另摻入「#」、「+」、「-」、「/」等符號，更加難以辨認，看似幾何圖形的字體洋溢男子剛硬氣息；女裝則採用細窄與書寫字體，加上不同字級變化與隨興散落的布局，帶有活潑浪漫的女孩味。

Versace也將品牌Logo拆開重組，將字母改以歌德字體呈現，並加入品牌經典的巴洛克風格裝飾，再以與底色對比的色彩呈現。鮮豔搶眼的對比色彩，呈現出當代女子鮮活明快的性格。細心的你或許也發現了上面有不屬於品牌的字母出現，其緣自本季的靈感謬思：梅杜莎（Medusa），更添迷惑感。

Bvlgari春夏推出一款以字母為主設計圖騰的絲巾，品牌Logo拆解成字母後單一重複出現於絲巾四周，就像拉長音唸出品牌名一般，其中一角更以B為起點，V、L、G、A、R、i一層層向外放射擴散，以文字畫出太陽熱力四射的光芒，搭配以珠寶系列名字畫出的珠寶圖騰，如蛇形的Serpenti Forever、扇形的Diva等，欣賞起來格外有趣。

圖片提供／Chanel、Salvatore Ferragamo、Moncler、Versace、Bvlgari

Chanel品牌Logo春夏被分為兩半織入成套的短版背心與窄裙上。

Chanel春夏雙帽簷棒球帽一頭繡「CHA」，一頭繡「NEL」，44,800元。

Chanel春夏雙帽簷棒球帽一頭繡「CHA」，一頭繡「NEL」，44,800元。

Chanel春夏耳環一邊是「CHA」，另一邊是「NEL」，31,200元。

Chanel春夏耳環一邊是「CHA」，另一邊是「NEL」，31,200元。

Chanel春夏手拿包一邊是「CHA」，另一邊是「NEL」。

Chanel春夏皮帶上「CHA」與「NEL」從中分開，51,100元。

Chanel春夏露指手套「CHA」與「NEL」一邊一國，22,800元。

Chanel 黑色皮革水晶鑲飾雙層手環，57,000元。

Chanel 象牙白軟木底拖鞋，28,300元。

Salvatore Ferragamo黑色牛皮AYR高筒休閒鞋，左右兩側分別印「FERRA」與「GAMO」，27,900元。

Salvatore Ferragamo深藍色異材質拼接Aaron休閒鞋，左右鞋舌分別印「FERRA」與「GAMO」。

Moncler 1952春夏男裝將品牌Logo加入符號重組，加粗的方形字體讓整體感覺更陽剛。

Moncler 1952春夏女裝將品牌Logo打散重組，洋溢活潑浪漫氣息。

Versace早春將品牌Logo打散重組，鮮豔對比的色彩與結合巴洛克花紋的歌德字體既華麗又有個性。

Versace早春以蕾絲與珠繡表現打散重組的品牌Logo字母。

Bvlgari春夏黑白對比色Onomato Bvlgari上等斜紋絲巾，約新台幣15,000元。

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