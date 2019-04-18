迎夏之旅 奢華男裝推出沙灘系列

2019-04-18

〔記者方惠宗／台北報導〕夏天近了、紳士High了！精品集團LVMH旗下法國頂級品牌Berluti發布「沙灘系列」，為古法染製的招牌「Venezia」皮革加入螢光色，設計出一系列專為夏日海灘和泳池休閒裝扮而造的「玩物」，捎來紓壓感，活力四射！

在Berluti歷史悠久的精湛工藝之下，這組全新配飾將古法染製的Venezia皮革與創新螢光色沿邊染色技術相融合，可說技術上的一大突破；囊括眾多驚豔品項，包括沙灘椅、沙灘巾、沙灘網球拍、法式滾球套裝，以及Polo衫、游泳短褲、旅行包袋等服飾及配件。以名為「Egio」的夏季涼鞋來說，可調節式雙皮帶就是用Venezia皮革打造，搭配螢光色封邊和金屬鞋釦，鐫刻Berluti標誌，橡膠鞋墊飾上皮革，皮革鞋內底則確保穿著的舒適性。亮眼而奢華的游泳圈則是Berluti史上首次推出的商品，透明上層凸顯亮粉色Berluti標誌，與底部的螢光黃和海軍藍形成鮮明對比；一套兩個，讓人盡情享受水上娛樂。泳圈套組還附帶防水收納包，亦可收納個人物品，搭配皮革細節，使得套組成為極具功能的精巧設計。

另一方面，「義大利鞋王」a.testoni則運用意境可愛的圖騰徽章設計出一系列有趣的海洋徽章商品。充沛能量的太陽金黃光芒底色，搭配船錨、燈塔、海馬、魚兒和義大利國旗等夏日氛圍徽章，融入年輕有型的輕量運動鞋、後背包及側背隨身包等新品，傳達年輕、有個性的時尚感。

Berluti Egio夏季涼鞋，招牌Venezia皮革搭配螢光色封邊和金屬鞋釦。36,500元。

a.testoni海洋徽章拖鞋，各約17,800元。

a.testoni以海洋徽章拼貼傳達夏日風情。縮口後背包，12,800元；休閒鞋，各20,800元。

Berluti沙灘椅，以山毛櫸木與防水高科技帆布製作。21,100元。

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