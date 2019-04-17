林莉婚紗2019新作3重點 薄、露、透

2019-04-17

〔記者王瀅娟／台北報導〕LinLi Boutique林莉婚紗推出LL系列2019新作，因應現代女性獨立自主、勇於表現自我的特質，以「薄」、「露」、「透」三大重點設計新款婚紗與晚禮服，讓女人在當主角的場合自然成為目光焦點。

2019新款婚紗與晚禮服多採用繞頸、削肩與大挖背設計，突顯女性優雅的肩頸線條，露出鎖骨與美背，性感點題而不過火。以往婚紗禮服常見的大蓬裙與華麗配件不再，以合身立體剪裁順著身體曲線向下，大方顯露身材，搭配魚尾設計增添隆重感，流露自信的魅力，自然性感迷人。

婚紗與晚禮服面料以進口華麗蕾絲為底，面料上的手工刺繡亮片與珠飾圖案則以幾何圖騰為主，與俐落的服裝線條相呼應。今年特別著重使用水晶流蘇元素，色調與禮服底色相近，隨著穿著者的動作搖曳閃耀光彩，若隱若現，體現此系列低調奢華的設計精神。

LinLi Boutique LL系列2019婚紗刺繡多為幾何圖騰造型，水晶與珍珠交互搭配，線條更為鮮明。

LinLi Boutique LL系列2019晚禮服多為繞頸、削肩、美背搭配魚尾設計。

LinLi Boutique LL系列2019新作隨女性生活型態進化，強調薄、露、透。

LinLi Boutique LL系列2019婚紗將水晶珠刺繡改以流蘇表現，隨穿著者動作而搖曳生姿。

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