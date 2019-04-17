卡地亞高唱花腔 侯佩岑很有共鳴

2019-04-17

〔記者林欣若／台北報導〕卡地亞（Cartier）以COLORATURA為主題，舉行2019頂級珠寶展，COLORATURA是音樂專用術語，意即花腔女高音，卡地亞取其繽紛、花式、華麗之意用於珠寶設計，推出一系列色彩繽紛、裝飾繁複之作，將聽覺上的音樂饗宴轉變為視覺上的珠寶藝術。

藝人侯佩岑佩帶以珊瑚與紫水晶交織而成的OSTINATO項鍊優雅登場，她很欣賞卡地亞COLORATURA系列的大膽用色，以她佩帶的項鍊為例，橘色和紫色衝突又對比，但卡利亞卻能將這兩種色彩組合成完美協調，看到這樣的設計，也激發她勇敢嘗試更大膽的穿搭。談到購買珠寶，她說年輕時只要喜歡、好看就會入手，結婚生子後購物行為完全從小孩的角度思考，因此現在她買珠寶會考慮是否能傳承給小孩、甚至媳婦，老公在她的調教下，過去對珠寶沒有研究，現在會幫忙她物色珠寶。

卡地亞COLORATURA頂級珠寶展的展覽現場利用層疊多元的色彩劃分空間，並以光影和線條營造波浪律動的共鳴效果，使珠寶作品與現場氛圍互相呼應，COLORATURA深受義大利歌劇的淒美愛情之作影響，例如相偎相依的夫妻鳥系列；也從伊斯蘭裝置藝術與建築風格獲取靈感，例如對稱的Art Deco珠寶設計風格；或是來自俄羅斯芭蕾舞團的鮮豔色彩元素，例如紅色與綠色、黑色與綠色的色彩組合；色彩繽紛充滿生命力的經典水果錦囊Tutti Frutti系列，也為COLORATURA增添豐富色彩。

卡地亞這次展出近400件頂級珠寶和腕錶作品，包含古董物件、美洲豹頂級珠寶作品，更有超過40件全球首次曝光的全新作品，作品總價近新台幣100億元，即日起至4月21日，於台北華南商業銀行總行展出。

卡地亞MUGHAL拆信刀，鑲嵌1.41克拉的莫桑比克紅寶石，搭配2顆圓形切割的紅寶石，約8,100,000元。

卡地亞GREEN ECHO耳環，兩只耳環分別鑲嵌1顆4.36克拉矩形哥倫比亞祖母綠、1顆3.36克拉D IF枕形鑽石，約62,500,000元。

卡地亞KUBERA腕錶與胸針，白K金鑲嵌，主石為一顆14.35克拉花式切割雕刻緬甸藍寶石，可卸除手鍊二個鑲有寶石的部分，將其當成二只胸針佩帶，約33,900,000元。

卡地亞鑽石項鍊，鉑金鑲嵌圓形明亮切割鑽石，約8,200,000元。

卡地亞OSTINATO項鍊，白K金鑲嵌兩顆總重47.35克拉的珊瑚珠，長方形和凸圓形切割紫水晶，明亮式切割鑽石，約28,300,000元。

侯佩岑佩帶卡地亞OSTINATO系列珠寶，對於卡地亞的豐富色彩組合深感佩服。（記者胡舜翔攝）

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