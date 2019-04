2019-04-13

〔記者王瀅娟/台北報導〕名媛孫芸芸邀請印刷藝術家Pieter Ceizer合作聯名系列,於微風信義開設為期2個月的快閃店。這是Ceizer第一次用華語文字創作,最喜歡「福」這個字。

孫芸芸表示當初是在曾經紅極一時的巴黎選品店Colette看到Ceizer的作品,發現他的創作和自己的廢話系列都是用文字創作,因而一年前邀請Ceizer創作聯名系列,由她提供華語文字,讓他自由發揮創作,最後選了「你閉嘴」、「福福」與「Shit Happens」創作文字表情圖騰,製作成T恤、帽T、棒球帽、水壺、購物袋等商品。

Ceizer也現場完成專為快閃店創作的「I Need Some Bubbles for My Troubles」畫作,每一個泡泡都代表某種內在情緒,他們互相溝通,最後聚在一起慶祝,為每天遇到的麻煩而起的情緒找出口。

圖片提供:Yun Yun Sun

Ceizer × Yun Yun Sun聯名系列「你閉嘴」潮T賣最好,1,580元。

孫芸芸出席Ceizer × Yun Yun Sun聯名系列快閃店開幕。(記者王瀅娟攝)

Ceizer × Yun Yun Sun聯名系列棒球帽,1,680元。

印刷藝術家Pieter Ceizer出席Ceizer × Yun Yun Sun聯名系列快閃店開幕。(記者王瀅娟攝)

