華泰名品城5月開幕 逛街走到鐵腿

2019-04-13

〔記者凃盈如／台北報導〕位在桃園高鐵站旁的GLORIA OUTLETS華泰名品城，宣布將在5月8日三期開幕，1、2、3期共有6.6萬坪的購物空間，進駐品牌達285個，包含62家獨家進駐台灣outlet的品牌，許多精品如BURBERRY、GUCCI、BV、BURBERRY、Ferragamo、COACH 全到位，陣容堅強。此外，最大亮點還有2020年將開幕、來自橫濱的八景島水族館，搭配新光影城、HOTEL COZZI和逸飯店，將成為結合休閒娛樂設施的全台最大OUTLET。華泰名品城總經理陳炯福提到，目前華泰名品城主要客源來自桃園市、台北市、新北市，2018年全年營業額相對2017年，增加了12%，本次三期開幕，預估2019年業績目標將站上70億元；加上未來水族館、影廳等娛樂設施開幕，將成為本地家庭客、國外觀光客遊憩的絕佳場所。

無獨有偶，桃園青埔商圈發展白熱化，除了華泰名品城三期，接著環球購物中心A19站、中壢大江購物中心二期、IKEA旗艦店等接力開幕，在地深耕18年的中壢大江購物中心也於今年三月完成二期土地變更計劃，預計四月底動工、2022年初開幕。中壢大江購物中心近來亦積極進行店櫃裝修與品牌調整包括女裝、香氛、童裝、配件、運動休閒等業種，改裝工程由商場的地下一樓往上延伸至3樓等30個品牌，營運處副總經理何旭魁表示：「近幾年在快時尚歐美品牌來台、網路商城等強敵環伺之下，中壢大江的女裝表現依然穩定且成長，年度業績每年均有超過3至5%的成長趨勢。」大江積極提升女性客層在逛街環境的舒適感，以20至25坪的店中店或雙店面，提供寬敞而舒適的購物空間，讓顧客有輕鬆的遊逛心情。

大江購物中心目前正舉辦母親節檔期，業者近來積極提升女性客層逛街的舒適度、體驗性。

桃園GLORIA OUTLETS華泰名品城訴求「真正outlet」，匯聚國際精品。

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