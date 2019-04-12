《百貨母親節專刊》輕奢精品 達人帶路

2019-04-12

記者凃盈如／台北報導

百貨母親節檔期，是除了週年慶之外，最適合採買精品的檔期。各大百貨公司祭出高額回饋，讓人輕鬆打點母親節禮物，也趁勢犒賞自己。今年春夏的look，就衝這一波。

【達人帶路】

板橋大遠百 行銷公關主任 謝佳棋

Q：今年春夏的時尚趨勢與流行風格？

A：2019年春夏「小包款」為必敗單品，能夠收納基本手機、錢包、鑰匙，外型時尚亮眼的小包，攜帶方便還可以替造型穿搭添行頭。服飾在春夏設計中，則是大玩「野花圖騰」。有別於以往的大片印花，野花印花較小巧精緻，不只提升視覺衝擊，更加深多層次的效果。此外，色彩則以大膽的「黃色系」拉開2019流行趨勢的序幕，利用強烈的黃色與其他暖色系做大膽撞色穿搭。此外，復古風潮在今年進化為「暈染潮流」，同為大膽搶眼，在復古色調中呈現嶄新的現代感元素。

Q：請推薦小資男女，幾件精品入門款？

A：少女必備的輕巧迷你包款，在今年可選擇Marc Jacobs推出的「相機包」，繽紛絢麗色彩搭配象徵品牌的金屬雙LOGO，充滿新潮美感的時尚，絕對是小資女值得入手的精品入門包。男生則可以考慮入手山本耀司與adidas合作打造的Y-3包款，機能潮流盛行風潮下，Y-3包款兼具時尚及實用性，又不會顯得過於古板嚴肅，各種場合都能穿搭，適合小資男選購。

Q：春夏穿搭如何透過飾品點睛？

A：由於今年春夏穿搭用色多為大膽新潮，衣著色彩亮度及飽和度高，飾品類趨勢則是以「大」吸睛，才能在整體造型中突顯出美感，從時尚趨勢可以發現，今年春夏飾品風格走民族、海洋路線，能夠巧妙帶出春夏活力風潮，為整體亮度畫龍點睛。板橋大遠百apm MONACO推出 民族風、流蘇、編織元素的飾品，非常符合流行趨勢。

Q：必定要擁有的一件夯品？

A：都會女性百搭推薦，來自紐約的MICHAEL KORS春季全新CECE系列單肩鍊帶包款，夾層多，外型俐落簡潔，外加金屬鎖頭扣環及鉚釘突顯個性，許多名人都搶先帶上CECE系列，像是女星楊冪、少女時代潤娥等人，不論是參加時尚秀或機場穿搭，都看得見CECE的影子，是小資女們今年換包首選。

Q：母親節檔期的回饋方案，消費者怎麼買最划算？

A：板橋大遠百即日起～4月24日推出「美麗購物節」，最高回饋享14.6%。即日起～4月22日化妝品、內睡衣單筆滿3,000元送300元抵用券、滿8,000元再加送200元抵用券。即日起至4月17日全館百貨服飾累計滿5,000元送500元抵用券、國際精品滿10,000元送800元抵用券且刷13大銀行5,000元送100元抵用券、15,000元送300元抵用券。

3C方面，刷8大銀行卡單筆滿10,000元送500元抵用券。活動期間，消費購買化妝品最高享14.6%回饋、消費百貨服飾、名品最高享12%回饋、消費國際精品最高享11.8%回饋，趁這波超值優惠，趕快進場添行頭。

圖片提供／PANDORA、LeSportsac、板橋大遠百、台北101、微風集團、新光三越 註：優惠方案視各百貨通路而定。

LeSportsac×幾米聯名系列《忘記親一下》拉鍊斜背包，2,450元。

板橋大遠百MICHAEL KORS CECE墨綠色鉚釘鍊帶肩包，22,500元。

台北101 Louis Vuitton Monogram canvas系列腰包，價格店洽。

PANDORA Rose優雅桃花開口式戒指5,380元、串飾1,580元起。

新光三越台北南西店三館於即日起至4月24日，滿額贈滿5,000元贈RITE迷你側背包或PUMA棒球帽（擇一）。

微風信義 apm Leaf Hoop 耳環，5,900元。

板橋大遠百 行銷公關主任 謝佳棋（謝佳棋提供）

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