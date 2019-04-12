《百貨母親節專刊》淨白無瑕組，5折起

2019-04-12

記者邱巧貞／台北報導

迎接即將來臨的夏天，妝品業者相繼在此時推出美白及防曬新品，趁著母親節檔期購入正是時候。

圖片提供／SK-II、La Mer、SISLEY、GLAMGLOW、嬌蘭、迪奧、東方美、蘭蔻、歐舒丹

※註：折數計算採「四捨五入」，優惠方案視各百貨通路而定。

【嬌蘭超人氣皇家蜂王乳平衡油組】《特價5,300元，價值10,319元，約51折》皇家蜂王乳平衡油30ml（正品）＋蜜露40ml＋平衡油5ml＋香緹日霜（輕凝版）7ml＋香緹晚霜3ml＋黑蜂修護霜3ml＋輕透UV隔離乳10ml。（以百貨通路DM為準）

【佳麗寶ALLIE EX UV 高效防曬水凝乳母親節限定組】 《特價1,600 元，價值2,500 元，約64折》 高效防曬亮白水凝乳60g（正品）＋高效防曬亮白水凝乳（粉櫻）60g（正品）＋完美高效防曬乳25ml＋高效防曬亮顏飾底乳25g。

【GLAMGLOW買二送七發光首選組】 《特價2,400元，價值4,800元，約5折》發光面膜系列50g（正品）任選一款＋發光面膜系列50g（正品）任選一款＋毛孔緊緻礦泥面膜7g＋無重力瞬效緊實面膜7g＋瞬效完美發光面膜7g＋長效補水發光面膜7g＋毛孔緊緻礦泥面膜15g＋毛孔緊緻礦泥潔顏霜15ml＋美肌魔法發光霜15ml。

【SISLEY極致美白全日防禦精華組】 《特價9,500元，價值11,837元，約8折》 極致美白全日防禦精華50ml（正品）＋極緻賦活水漾精華2ml＋修護面霜10ml＋抗皺活膚前導水精華15ml＋Eau De Campagne身體乳15ml。

【蘭蔻超輕盈UV 水凝露SPF50／PA++++ 50ml大容量】 《特價2,600元，價值3,250元，約8折》 超輕盈UV水凝露SPF50／PA++++ 50ml

【迪奧精萃再生光燦淨白精華組】《特價16,200元》迪奧精萃再生光燦淨白精華30ml（正品）＋ 精萃再生光燦淨白化妝水30ml＋精萃再生花蜜淨白乳霜15ml，全台限量350組。

【SK-II超肌因淨白優惠組】 《特價5,940元》超肌因鑽光淨白精華50ml（正品）＋青春露30ml＋R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g（輕盈版）。

【歐舒丹白皙透亮明星組】 《特價3,500元，價值4,882元，約72折》白皇后綻白精露200ml（正品）＋白皇后綻白凝霜50ml（正品）＋白皇后煥白霜8ml＋白皇后綻白凝霜8ml＋光萃肌活露1ml×3。

【La Mer潤澤歡慶禮獻】《特價6,600元，價值9,680元，約68折》 乳霜／舒芙乳霜／水凝霜 30ml（正品）任一款＋潔膚凝膠30ml＋濃縮精華露30ml＋活膚水潤精萃 3ml＋舒芙乳霜 3.5ml。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/