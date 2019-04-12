《百貨母親節專刊》經典款&新品組，53折起

2019-04-12

記者邱巧貞／台北報導

百貨母親節檔期開打，上半年度的補貨時間又到了！各品牌的經典產品是締造業績的基本盤，而不少新客則靠著當季話題新品的魅力吸引靠櫃。

圖片提供／SISLEY、嬌蘭、迪奧、資生堂、雪花秀、東方美、黛珂、雅詩蘭黛

※註：折數計算採「四捨五入」，優惠方案視各百貨通路而定。

【雅詩蘭黛啟動年輕雙天后組】 《特價6,500元，價值9,249元，約7折》微分子肌底原生露150ml（正品）＋特潤超導修護露50ml（正品）＋微分子肌底原生露30ml＋特潤超導修護露7ml＋年輕肌密無敵霜15ml＋化妝包。 〈熱銷原因〉經典明星商品「小棕瓶」， 2018年在台銷售數量約20萬瓶。

【黛珂保濕美容液（粉櫻漫舞）組】 《特價3,980元，價值5,560元，約72折》 保濕美容液60ml（正品）＋保濕美容液15ml＋超微脂修護源露30ml。 〈熱銷原因〉暢銷逾25年的明星商品，首創多重層微脂囊體技術，包裹住珍貴的美容成分。

【KANEBO前導煥膚菁華液限定組】 《特價2,200元，價值2,850 元，約77折》KANEBO前導煥膚菁華液60ml（正品）＋KANEBO煥采保濕彈力日霜5ml＋KANEBO水潤美肌緊緻晚霜5ml。

【SISLEY全能乳液保養組】 《特價7,200元，價值9,635元，約75折》全能乳液125ml（正品）＋極淨植物保養卸妝液30ml＋聚水賦活精華10ml＋Eau De Campagne身體乳15ml。

【迪奧凍妍新肌澎潤精華組】 《特價3,750元》凍妍新肌澎潤精華30ml（正品）＋凍妍新肌煥采精華7ml＋凍妍新肌抗氧霜15ml＋凍妍新肌精華化妝水15ml＋美妍包。

【資生堂美麗趁早組】 《特價2,600元，價值3,800元，約68折》 百優精純乳霜50ml（正品）＋全效抗痕賦活潔膚乳30ml＋全效抗痕亮采賦活露25ml＋全效抗痕亮采賦活乳15ml。

【雪花秀相生精萃油體驗限定組】 《特價3,680元，價值5,308元，約69折》靜心之蘊7ml＋梅雪之綻7ml＋微曦之光7ml＋活力之源7ml＋潤燥之香7ml＋與潤面膜EX15ml＋滋陰生人蔘煥顏露15ml＋滋陰生人蔘活膚乳15ml，限量140組，SOGO台北忠孝館獨家。

【嬌蘭蘭鑽精奢氧生金萃油組】 《特價12,500元，價值23,381元，約53折》蘭鑽精奢氧生金萃油30ml（正品）＋氧生乳霜7ml＋蘭花水40ml＋眼唇霜5ml＋金萃油5ml＋賦活面膜7ml＋潔顏乳霜30ml。（以百貨通路DM為準）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/