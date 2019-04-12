《百貨母親節專刊》達人帶路：妝品第一季成長3% 粉底液回歸大勢

2019-04-12

記者邱巧貞／台北報導

【達人帶路】

法國嬌蘭公關暨傳媒經理 郭容

和去年同期相比，今年整體化妝品市場第一季的業績約小幅成長3%，而法國嬌蘭成長約20%，主要因旗下頂級蘭鑽系列新品上市創造業績，相較於彩妝及香水較偏向感官性的訴求，容易吸引年輕人，頂級保養仍以熟齡及高收入人士為主，頂級保養主要靠的是服務，以及顧客體驗後累積的忠誠度。

相較前兩年口紅發燒的現象，唇膏熱潮有些趨緩，加上已推出好多年的氣墊粉餅，對消費者已經沒有那麼具討論度，反倒是粉底液開始回歸，像嬌蘭極具討論度的「小燈泡」粉底液，其中一半都是新客上門購買，明顯帶動整體業績成長。

新世代消費者重視社群互動，自拍、打卡、口碑傳散，經營年輕客層時皆需考量，所以這也是為什麼許多品牌在做pop-up store（快閃店），而現今年輕人的觀看模式已經不同，「他們只想看他想看的人」，因此KOL（Key Opinion Leader，簡稱KOL）意見領袖對於年輕一代仍具有很大的影響力。

法國嬌蘭公關暨傳媒經理 郭容（郭容提供）

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